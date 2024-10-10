В РФ хотят вернуть обязательный техосмотр

11 октября 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Страховщики предлагают ввести периодические проверки для автомобилей старше 10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили с инициативой о возвращении в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей начиная с 2026 года. Такой шаг является необходимостью, а также подчеркивают потребность в реформировании всей системы техосмотра в стране. «Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость. Так же, как и реформирование всей системы техосмотра на территории РФ в ближайшее время», — заявили в РСА и ВСС, передает газета «Известия». Ассоциация транспортных инженеров также поддержала идею, отметив, что средний возраст легковых автомобилей в РФ достигает 15 лет, и почти 70% всех машин эксплуатируются более десяти лет. Сенатор Валерий Васильев, комментируя ситуацию, подчеркнул необходимость оценки эффективности государственного контроля в данной сфере и соблюдения операторами требований аккредитации и правил проведения техосмотра. В мае 2024 года таксисты выступили с предложением заменить традиционные предрейсовые и технические осмотры на проверку через мобильные приложения с функциями видео и звука. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин утверждает, что существующие методы медицинского и технического осмотра устарели, а также указывает на наличие программных продуктов для удаленного контроля состояния водителей, включая анализ голоса и зрачка на признаки усталости или опьянения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили с инициативой о возвращении в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей начиная с 2026 года. Такой шаг является необходимостью, а также подчеркивают потребность в реформировании всей системы техосмотра в стране. «Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость. Так же, как и реформирование всей системы техосмотра на территории РФ в ближайшее время», — заявили в РСА и ВСС, передает газета «Известия». Ассоциация транспортных инженеров также поддержала идею, отметив, что средний возраст легковых автомобилей в РФ достигает 15 лет, и почти 70% всех машин эксплуатируются более десяти лет. Сенатор Валерий Васильев, комментируя ситуацию, подчеркнул необходимость оценки эффективности государственного контроля в данной сфере и соблюдения операторами требований аккредитации и правил проведения техосмотра. В мае 2024 года таксисты выступили с предложением заменить традиционные предрейсовые и технические осмотры на проверку через мобильные приложения с функциями видео и звука. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин утверждает, что существующие методы медицинского и технического осмотра устарели, а также указывает на наличие программных продуктов для удаленного контроля состояния водителей, включая анализ голоса и зрачка на признаки усталости или опьянения.