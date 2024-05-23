Таксисты просят заменить медицинский и технический осмотры цифровым контролем

Таксисты предложили заменить предрейсовые и технические осмотры проверкой через мобильные устройства с функциями видео и звука. Соответствующее письмо главе Минтранса Роману Старовойту направил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
«Сейчас существует более 30 программных продуктов удаленного предрейсового контроля. Например, один из самых распространенных методов — анализ голоса и зрачка посредством камеры и микрофона мобильного устройства на признаки опьянения или усталости водителя», —
По словам Щельцина, действующие требования к медосмотру водителя и техосмотру из прошлого века. Таксисты, в свою очередь, ссылаются на неэффективность, недоступность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, требуя их упразднить.
Ранее Центральный банк России заявил о намерении внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ведомстве посчитали такое решение «нормальным работающим инструментом».
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