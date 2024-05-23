Таксисты просят заменить медицинский и технический осмотры цифровым контролем

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Виды Москвы. Москва, такси, автовокзал, таксист, яндекс такси
Часть работников такси считают, что медосмотры перед рейсами носят формальный характер

Таксисты предложили заменить предрейсовые и технические осмотры проверкой через мобильные устройства с функциями видео и звука. Соответствующее письмо главе Минтранса Роману Старовойту направил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Сейчас существует более 30 программных продуктов удаленного предрейсового контроля. Например, один из самых распространенных методов — анализ голоса и зрачка посредством камеры и микрофона мобильного устройства на признаки опьянения или усталости водителя», — цитирует слова Арсения Щельцина «Коммерсант».

По словам Щельцина, действующие требования к медосмотру водителя и техосмотру из прошлого века. Таксисты, в свою очередь, ссылаются на неэффективность, недоступность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, требуя их упразднить.

Ранее Центральный банк России заявил о намерении внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ведомстве посчитали такое решение «нормальным работающим инструментом».

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Таксисты предложили заменить предрейсовые и технические осмотры проверкой через мобильные устройства с функциями видео и звука. Соответствующее письмо главе Минтранса Роману Старовойту направил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. «Сейчас существует более 30 программных продуктов удаленного предрейсового контроля. Например, один из самых распространенных методов — анализ голоса и зрачка посредством камеры и микрофона мобильного устройства на признаки опьянения или усталости водителя», — цитирует слова Арсения Щельцина «Коммерсант». По словам Щельцина, действующие требования к медосмотру водителя и техосмотру из прошлого века. Таксисты, в свою очередь, ссылаются на неэффективность, недоступность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, требуя их упразднить. Ранее Центральный банк России заявил о намерении внедрить короткий полис обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков пассажиров. В ведомстве посчитали такое решение «нормальным работающим инструментом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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