В ХМАО мужчина угрожал женщине выкинуть ее ребенка из коляски

В Нижневартовске мужчина угрожал женщине выкинуть ее ребенка из коляски. В момент произошедшего она прогуливалась со своей сестрой, которая и поделилась произошедшим в социальных сетях.
«Гуляли с сестрой и коляской. В наш адрес поступили оскорбления такие как „убери ребёнка, а то я его выкину“, — поделилась местная жительница в telegram-канале „ЧП Нижневартовск. Происшествия“. К сообщению она прикрепила видео, на котором видно агрессивно настроенного мужчину, угрожающему девушке с коляской.
Местные жители в комментариях заявили, что это не первый подобный инцидент с этим мужчиной. По их словам, он и ранее угрожал местным жителям. «На самом деле он не такой уж и безобидный и далеко не глупый. Только с женщинами и детьми герой, а с мужчинами не конфликтует», — написала жительница под ником Ольга.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по ХМАО — Югре, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозах жительнице ХМАО. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!