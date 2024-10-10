Когда начнет теплеть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге потепление начнется с 13 октября

11 октября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Снег идти на Урале перестанет и немного потеплеет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В Екатеринбурге 11 октября прекратятся снегопады, но сохранится облачность, а на следующей неделе потеплеет до плюсовых температур. Это следует из прогноза, опубликованного синоптиком Алексеем Пулиным в его telegram-канале. Если в пятницу, 11 октября, в Екатеринбурге днем и ночью будут преобладать минусовые температуры, то в субботу, 12 октября, уже станет чуть теплее: ночью -4, днем +1. В воскресенье, 13 октября, ночью ожидается -8, днем +5. В понедельник, 14 октября, ночью прогнозируется -6, днем +7. Во вторник, 15 октября, ночью -6, днем +8. В среду, 16 октября, ночью будет -4, днем +7. А 17 октября ночью термометр покажет 0, днем +4 градуса. Ранее на Свердловскую область обрушились сильные снегопады. Синоптик Пулин в паблике «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что высота снежного покрова в Туринске и Нижнем Тагиле достигла 8 сантиметров, а в Кушве — 11 см. Подробнее о первом снеге в регионе, — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 11 октября прекратятся снегопады, но сохранится облачность, а на следующей неделе потеплеет до плюсовых температур. Это следует из прогноза, опубликованного синоптиком Алексеем Пулиным в его telegram-канале. Если в пятницу, 11 октября, в Екатеринбурге днем и ночью будут преобладать минусовые температуры, то в субботу, 12 октября, уже станет чуть теплее: ночью -4, днем +1. В воскресенье, 13 октября, ночью ожидается -8, днем +5. В понедельник, 14 октября, ночью прогнозируется -6, днем +7. Во вторник, 15 октября, ночью -6, днем +8. В среду, 16 октября, ночью будет -4, днем +7. А 17 октября ночью термометр покажет 0, днем +4 градуса. Ранее на Свердловскую область обрушились сильные снегопады. Синоптик Пулин в паблике «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что высота снежного покрова в Туринске и Нижнем Тагиле достигла 8 сантиметров, а в Кушве — 11 см. Подробнее о первом снеге в регионе, — в отдельном сюжете агентства.