10 октября 2024

Когда начнет теплеть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге потепление начнется с 13 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег идти на Урале перестанет и немного потеплеет Фото:
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Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге 11 октября прекратятся снегопады, но сохранится облачность, а на следующей неделе потеплеет до плюсовых температур. Это следует из прогноза, опубликованного синоптиком Алексеем Пулиным в его telegram-канале.

Если в пятницу, 11 октября, в Екатеринбурге днем и ночью будут преобладать минусовые температуры, то в субботу, 12 октября, уже станет чуть теплее: ночью -4, днем +1. В воскресенье, 13 октября, ночью ожидается -8, днем +5. В понедельник, 14 октября, ночью прогнозируется -6, днем +7. Во вторник, 15 октября, ночью -6, днем +8. В среду, 16 октября, ночью будет -4, днем +7. А 17 октября ночью термометр покажет 0, днем +4 градуса.

Ранее на Свердловскую область обрушились сильные снегопады. Синоптик Пулин в паблике «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что высота снежного покрова в Туринске и Нижнем Тагиле достигла 8 сантиметров, а в Кушве — 11 см. Подробнее о первом снеге в регионе, — в отдельном сюжете агентства.

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В Екатеринбурге 11 октября прекратятся снегопады, но сохранится облачность, а на следующей неделе потеплеет до плюсовых температур. Это следует из прогноза, опубликованного синоптиком Алексеем Пулиным в его telegram-канале. Если в пятницу, 11 октября, в Екатеринбурге днем и ночью будут преобладать минусовые температуры, то в субботу, 12 октября, уже станет чуть теплее: ночью -4, днем +1. В воскресенье, 13 октября, ночью ожидается -8, днем +5. В понедельник, 14 октября, ночью прогнозируется -6, днем +7. Во вторник, 15 октября, ночью -6, днем +8. В среду, 16 октября, ночью будет -4, днем +7. А 17 октября ночью термометр покажет 0, днем +4 градуса. Ранее на Свердловскую область обрушились сильные снегопады. Синоптик Пулин в паблике «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что высота снежного покрова в Туринске и Нижнем Тагиле достигла 8 сантиметров, а в Кушве — 11 см. Подробнее о первом снеге в регионе, — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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