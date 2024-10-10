10 октября 2024

В одной из школ Екатеринбурга квадроберам запретили бегать на четвереньках

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Ограничения ввели в школе №83 Фото:

В екатеринбургской школе № 83 квадроберам из младших классов запретили бегать на четвереньках. Сообщение с ограничением разослали по родительским чатам.

«Уважаемые родители. В нашей с вами школе дети передвигаются на переменах на двух ногах. Не надо бегать на четвереньках. Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех — пожалуйста, дома», — передает telegram-канал Ural Mash содержание рассылки.

Интерес к неофициальному виду спорта у молодежи Екатеринбурга появился совсем недавно. Продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов — выросли в 14 раз. Одного из представителей движения запечатлели в подземке. Молодой человек эмитировал кошку, приставая к пассажирам.

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В екатеринбургской школе № 83 квадроберам из младших классов запретили бегать на четвереньках. Сообщение с ограничением разослали по родительским чатам. «Уважаемые родители. В нашей с вами школе дети передвигаются на переменах на двух ногах. Не надо бегать на четвереньках. Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех — пожалуйста, дома», — передает telegram-канал Ural Mash содержание рассылки. Интерес к неофициальному виду спорта у молодежи Екатеринбурга появился совсем недавно. Продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов — выросли в 14 раз. Одного из представителей движения запечатлели в подземке. Молодой человек эмитировал кошку, приставая к пассажирам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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