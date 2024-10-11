Ким Чен Ын прибыл на концерт на российском Aurus, подаренном Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил торжество в честь 79-й годовщины Трудовой партии Кореи на лимузине Aurus, который был подарен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт», — передает сообщение ЦТАК РИА Новости. Снимки, предоставленные агентством, показывают, что лидер Северной Кореи приехал на концерт вместе с дочерью на лимузине Aurus, который, как предполагается, является подарком от Владимира Путина.
Президент России подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз 19 июня. В знак ответа Путину были вручены бюсты.
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