Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus и получил от него бюсты

19 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин Ким Чен Ын обменялись подарками Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Путин получил бюсты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Новость по теме В Северной Корее началась необычная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. Фоторепортаж «Мы подарили машину под названием Aurus. Кроме того, адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков не стал раскрывать, какие именно подарки получил Путин. Однако он назвал их хорошими. Он намекнул, что они связаны с изображением главы РФ и «сделаны художественно, включая бюсты». До обмена подарками Путин и Ким провели переговоры. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Путин получил бюсты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Мы подарили машину под названием Aurus. Кроме того, адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков не стал раскрывать, какие именно подарки получил Путин. Однако он назвал их хорошими. Он намекнул, что они связаны с изображением главы РФ и «сделаны художественно, включая бюсты». До обмена подарками Путин и Ким провели переговоры. Подробности — в материале URA.RU.