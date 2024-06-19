Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus и получил от него бюсты

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Визит Путина в Пхеньян
Владимир Путин Ким Чен Ын обменялись подарками Фото:

Новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Путин получил бюсты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Мы подарили машину под названием Aurus. Кроме того, адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ушаков не стал раскрывать, какие именно подарки получил Путин. Однако он назвал их хорошими. Он намекнул, что они связаны с изображением главы РФ и «сделаны художественно, включая бюсты». До обмена подарками Путин и Ким провели переговоры. Подробности — в материале URA.RU.

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Новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Путин получил бюсты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Мы подарили машину под названием Aurus. Кроме того, адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков не стал раскрывать, какие именно подарки получил Путин. Однако он назвал их хорошими. Он намекнул, что они связаны с изображением главы РФ и «сделаны художественно, включая бюсты». До обмена подарками Путин и Ким провели переговоры. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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