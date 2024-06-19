Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus и получил от него бюсты

Новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Путин получил бюсты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы подарили машину под названием Aurus. Кроме того, адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз», — заявил Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ушаков не стал раскрывать, какие именно подарки получил Путин. Однако он назвал их хорошими. Он намекнул, что они связаны с изображением главы РФ и «сделаны художественно, включая бюсты». До обмена подарками Путин и Ким провели переговоры. Подробности — в материале URA.RU.
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