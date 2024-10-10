10 октября 2024

В Екатеринбурге назвали самый дешевый район для покупки квартиры

Вторичное жилье в районе Кольцово стоит дешевле всего в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, новостройки, район новокольцовский, деревня универсиады
Один «квадрат» в Кольцово стоит 95,1 тысяч Фото:

В сентябре самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продавали в микрорайоне Кольцово. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи».

В Кольцово стоимость одного квадратного метра составила 95,1 тысячи рублей. Квартиры в районе Птицефабрики стоили в среднем 95,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Елизавете «квадрат» вторичного жилья продавали за 95,7 тысячи рублей.

При этом, больше всего квартир продавали в Елизавете: от общего числа предложения этот район занял 0,88%, а Кольцово — 0,76%. Район Птицефабрики занял последнее место в списке, доля продаваемых квартир там — 0,22%.

Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Прирост стоимости на «трешки» составил 1,5%, а на «однушки» — 1,1%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сентябре самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продавали в микрорайоне Кольцово. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи». В Кольцово стоимость одного квадратного метра составила 95,1 тысячи рублей. Квартиры в районе Птицефабрики стоили в среднем 95,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Елизавете «квадрат» вторичного жилья продавали за 95,7 тысячи рублей. При этом, больше всего квартир продавали в Елизавете: от общего числа предложения этот район занял 0,88%, а Кольцово — 0,76%. Район Птицефабрики занял последнее место в списке, доля продаваемых квартир там — 0,22%. Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Прирост стоимости на «трешки» составил 1,5%, а на «однушки» — 1,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...