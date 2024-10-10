В Екатеринбурге назвали самый дешевый район для покупки квартиры

В сентябре самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продавали в микрорайоне Кольцово. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи».
В Кольцово стоимость одного квадратного метра составила 95,1 тысячи рублей. Квартиры в районе Птицефабрики стоили в среднем 95,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Елизавете «квадрат» вторичного жилья продавали за 95,7 тысячи рублей.
При этом, больше всего квартир продавали в Елизавете: от общего числа предложения этот район занял 0,88%, а Кольцово — 0,76%. Район Птицефабрики занял последнее место в списке, доля продаваемых квартир там — 0,22%.
Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Прирост стоимости на «трешки» составил 1,5%, а на «однушки» — 1,1%.
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