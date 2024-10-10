Экономика Недвижимость В Екатеринбурге назвали самый дешевый район для покупки квартиры Вторичное жилье в районе Кольцово стоит дешевле всего в Екатеринбурге 11 октября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 + Один «квадрат» в Кольцово стоит 95,1 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продавали в микрорайоне Кольцово. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи». В Кольцово стоимость одного квадратного метра составила 95,1 тысячи рублей. Квартиры в районе Птицефабрики стоили в среднем 95,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Елизавете «квадрат» вторичного жилья продавали за 95,7 тысячи рублей. При этом, больше всего квартир продавали в Елизавете: от общего числа предложения этот район занял 0,88%, а Кольцово — 0,76%. Район Птицефабрики занял последнее место в списке, доля продаваемых квартир там — 0,22%. Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Прирост стоимости на «трешки» составил 1,5%, а на «однушки» — 1,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сентябре самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продавали в микрорайоне Кольцово. Анализ вторичного рынка жилья провели в агентстве недвижимости «Этажи». В Кольцово стоимость одного квадратного метра составила 95,1 тысячи рублей. Квартиры в районе Птицефабрики стоили в среднем 95,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Елизавете «квадрат» вторичного жилья продавали за 95,7 тысячи рублей. При этом, больше всего квартир продавали в Елизавете: от общего числа предложения этот район занял 0,88%, а Кольцово — 0,76%. Район Птицефабрики занял последнее место в списке, доля продаваемых квартир там — 0,22%. Ранее URA.RU рассказывало о росте цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Прирост стоимости на «трешки» составил 1,5%, а на «однушки» — 1,1%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям