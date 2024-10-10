«Зависть и интриги»: экс-директор института УрФУ Шурманов назвал свое дело заказным. Видео

Экс-директор института УрФУ Шурманов назвал в суде свое дело заказным

11 октября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов считает, что ему позавидовали и «заказали» Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Экс-директор института спорта УрФУ Евгений Шурманов, получивший девять лет колонии, назвал свое уголовное дело заказным. В последнем слове в суде он заявил, что зависть людей к его доходам привела к тому, что он оказался за решеткой. «В последние годы у меня был официальный стабильный хороший доход, что породило человеческие пороки, зависть, корысть, интриги, сплетни, слухи, домыслы, что легло в основу заказного уголовного дела. Свою вину я не признаю, я ни в чем не виноват, это все сфабриковано. Я буду бороться до конца, дойду до Верховного суда, буду доказывать свою невиновность», — сказал подсудимый, услышав суровый приговор. Вердикт был вынесен 11 октября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Шурманова судили за мошенничество, в деле фигурируют два эпизода. Первый связан с финансовыми махинациями во время проведения VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Второй — с событиями 2021 года, когда свердловская федерация регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Эти деньги экс-директор, по версии следствия, присвоил себе. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-директор института спорта УрФУ Евгений Шурманов, получивший девять лет колонии, назвал свое уголовное дело заказным. В последнем слове в суде он заявил, что зависть людей к его доходам привела к тому, что он оказался за решеткой. «В последние годы у меня был официальный стабильный хороший доход, что породило человеческие пороки, зависть, корысть, интриги, сплетни, слухи, домыслы, что легло в основу заказного уголовного дела. Свою вину я не признаю, я ни в чем не виноват, это все сфабриковано. Я буду бороться до конца, дойду до Верховного суда, буду доказывать свою невиновность», — сказал подсудимый, услышав суровый приговор. Вердикт был вынесен 11 октября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Шурманова судили за мошенничество, в деле фигурируют два эпизода. Первый связан с финансовыми махинациями во время проведения VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Второй — с событиями 2021 года, когда свердловская федерация регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Эти деньги экс-директор, по версии следствия, присвоил себе. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.