Экс-директор института УрФУ Шурманов получил 9 лет тюрьмы. Фото, видео

11 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов до конца остался верен своей позиции — вину он не признал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего директора института спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова, признав его виновным в мошенничестве. Осужденный свою вину отрицает, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил приговорить Шурманова к девяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей», — огласила приговор судья. Прокурор в ходе прений просил для Шурманова 11 лет лишения свободы. На приговоре присутствовали жена, брат и друзья обвиняемого. Пришел еще один из товарищей Шурманова, но супруга экс-директора института стала его прогонять: «После того, что ты сделал для нашей семьи, не хочу тебя здесь видеть. Уходи». Но мужчина все равно остался, передал корреспондент. Уголовное преследование Шурманова началось летом 2022 года. 15 июня его задержали на рабочем месте, а месяцами ранее оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. В его уголовном деле два эпизода. Новость по теме «Он завидовал мне»: по делу экс-директора института УрФУ допросили министра Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с гостиницами о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участника было потрачено по три тысячи рублей в день. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на компаньона. Следователи считают, что на двоих они поделили 13 млн рублей. В декабре 2023-го Куварин получил условный срок. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Свердловская федерация регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Однако субсидию, как считает СК, экс-директор присвоил себе. Сам Шурманов заявляет, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Подсудимый не признал свою вину Фото: Сергей Бодров © URA.RU На приговор экс-директора института привели в наручниках Фото: Сергей Бодров © URA.RU В последнем слово Евгений Шурманов заявил, что много сделал для спорта Фото: Сергей Бодров © URA.RU Он назвал свое дело заказным Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего директора института спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова, признав его виновным в мошенничестве. Осужденный свою вину отрицает, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил приговорить Шурманова к девяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей», — огласила приговор судья. Прокурор в ходе прений просил для Шурманова 11 лет лишения свободы. На приговоре присутствовали жена, брат и друзья обвиняемого. Пришел еще один из товарищей Шурманова, но супруга экс-директора института стала его прогонять: «После того, что ты сделал для нашей семьи, не хочу тебя здесь видеть. Уходи». Но мужчина все равно остался, передал корреспондент. Уголовное преследование Шурманова началось летом 2022 года. 15 июня его задержали на рабочем месте, а месяцами ранее оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. В его уголовном деле два эпизода. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с гостиницами о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участника было потрачено по три тысячи рублей в день. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на компаньона. Следователи считают, что на двоих они поделили 13 млн рублей. В декабре 2023-го Куварин получил условный срок. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Свердловская федерация регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Однако субсидию, как считает СК, экс-директор присвоил себе. Сам Шурманов заявляет, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.