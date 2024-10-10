Самолеты не могут вылететь из Екатеринбурга из-за снегопада

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 октября задерживают вылет четырех самолетов «Уральских авиалиний» из-за снегопада и его последствий. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«В связи с резким изменением погодных условий в районе аэропорта Кольцово прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание четырех рейсов. Задержаны U6 295 Екатеринбург — Иркутск, U6 173 Екатеринбург — Хабаровск, U6 317 Екатеринбург — Сочи, U6 2949 Екатеринбург — Ереван», — следует из сообщения.
Отмечается, что каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, из-за чего увеличивается время подготовки к вылету. «Возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», — подчеркнули в авиакомпании. Следить за расписанием рейсов можно на онлайн-табло аэропорта или перевозчика.
Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки. На улицах города образовался гололед, а цены на такси выросли вдвое, несмотря на свободные дороги. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 11 октября снежный циклон сместится к югу, и снег в Екатеринбурге прекратится. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии.
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