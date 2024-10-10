Самолеты не могут вылететь из Екатеринбурга из-за снегопада

11 октября 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Кольцово перенесли вылет четырех самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 октября задерживают вылет четырех самолетов «Уральских авиалиний» из-за снегопада и его последствий. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «В связи с резким изменением погодных условий в районе аэропорта Кольцово прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание четырех рейсов. Задержаны U6 295 Екатеринбург — Иркутск, U6 173 Екатеринбург — Хабаровск, U6 317 Екатеринбург — Сочи, U6 2949 Екатеринбург — Ереван», — следует из сообщения. Отмечается, что каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, из-за чего увеличивается время подготовки к вылету. «Возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», — подчеркнули в авиакомпании. Следить за расписанием рейсов можно на онлайн-табло аэропорта или перевозчика. Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки. На улицах города образовался гололед, а цены на такси выросли вдвое, несмотря на свободные дороги. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 11 октября снежный циклон сместится к югу, и снег в Екатеринбурге прекратится. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 октября задерживают вылет четырех самолетов «Уральских авиалиний» из-за снегопада и его последствий. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «В связи с резким изменением погодных условий в районе аэропорта Кольцово прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание четырех рейсов. Задержаны U6 295 Екатеринбург — Иркутск, U6 173 Екатеринбург — Хабаровск, U6 317 Екатеринбург — Сочи, U6 2949 Екатеринбург — Ереван», — следует из сообщения. Отмечается, что каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, из-за чего увеличивается время подготовки к вылету. «Возможны кратковременные задержки рейсов до 30-40 минут», — подчеркнули в авиакомпании. Следить за расписанием рейсов можно на онлайн-табло аэропорта или перевозчика. Снегопад в Екатеринбурге идет вторые сутки. На улицах города образовался гололед, а цены на такси выросли вдвое, несмотря на свободные дороги. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 11 октября снежный циклон сместится к югу, и снег в Екатеринбурге прекратится. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии.