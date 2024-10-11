Топ-3 неочевидных района Екатеринбурга с самым дорогим вторичным жильем

Вторичное жилье в районе Автовокзала стоит дороже всего в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме Автовокзала лидером стали Ботанический и Заречный
Кроме Автовокзала лидером стали Ботанический и Заречный Фото:

Самое дорогое жилье в Екатеринбурге продавали в районе Автовокзала. Также в топ вошли Ботанический район и микрорайон Заречный. Актуальную статистику изменения цен опубликовало агентство недвижимости «Этажи».

Один квадратный метр вторичной недвижимости в районе Автовокзала стоит 159,7 тысячи рублей. Всего там продавали 232 квартиры. Следом в тройку лидеров вошел Ботанический район: стоимость одного квадрата — 148 тысяч рублей (71 квартира); в микрорайоне Заречный «квадрат» стоил 146,5 тысячи рублей (76 квартир). Центр занял четвертую строчку, судя по статистике, цена квадратного метра там — 145,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продают в районе Кольцово. Стоимость одного квадратного метра составляет 95,1 тысячи рублей. Также в тройку лидеров по низкой стоимости вошли районы Елизавет и Птицефабрика.

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Самое дорогое жилье в Екатеринбурге продавали в районе Автовокзала. Также в топ вошли Ботанический район и микрорайон Заречный. Актуальную статистику изменения цен опубликовало агентство недвижимости «Этажи». Один квадратный метр вторичной недвижимости в районе Автовокзала стоит 159,7 тысячи рублей. Всего там продавали 232 квартиры. Следом в тройку лидеров вошел Ботанический район: стоимость одного квадрата — 148 тысяч рублей (71 квартира); в микрорайоне Заречный «квадрат» стоил 146,5 тысячи рублей (76 квартир). Центр занял четвертую строчку, судя по статистике, цена квадратного метра там — 145,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продают в районе Кольцово. Стоимость одного квадратного метра составляет 95,1 тысячи рублей. Также в тройку лидеров по низкой стоимости вошли районы Елизавет и Птицефабрика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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