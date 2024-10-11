Топ-3 неочевидных района Екатеринбурга с самым дорогим вторичным жильем

Самое дорогое жилье в Екатеринбурге продавали в районе Автовокзала. Также в топ вошли Ботанический район и микрорайон Заречный. Актуальную статистику изменения цен опубликовало агентство недвижимости «Этажи».
Один квадратный метр вторичной недвижимости в районе Автовокзала стоит 159,7 тысячи рублей. Всего там продавали 232 квартиры. Следом в тройку лидеров вошел Ботанический район: стоимость одного квадрата — 148 тысяч рублей (71 квартира); в микрорайоне Заречный «квадрат» стоил 146,5 тысячи рублей (76 квартир). Центр занял четвертую строчку, судя по статистике, цена квадратного метра там — 145,5 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что самое дешевое вторичное жилье в Екатеринбурге продают в районе Кольцово. Стоимость одного квадратного метра составляет 95,1 тысячи рублей. Также в тройку лидеров по низкой стоимости вошли районы Елизавет и Птицефабрика.
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