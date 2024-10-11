Вопросы суверенитета, новый миропорядок, приглашение в БРИКС: о чем Путин говорил в Туркменистане

В пятницу, 11 октября, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Туркменистана. Глава российского государства прилетел на мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В рамках форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» прошло выступление российского лидера на пленарном заседании. О чем говорил Путин в Туркменистане — в материале URA.RU.
Благодарность властям
Владимир Путин выразил благодарность лидерству Туркменистана за их значимый вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Во время своего выступления на форуме в Ашхабаде он отметил важность усилий президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в развитии сотрудничества и партнерства, которые соответствуют наследию Махтумкули.
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений
Президент России высказался о том, что современные международные отношения переживают время глубоких перемен. В рамках своего выступления на международном форуме, посвященном юбилею туркменского поэта Махтумкули Фраги, он отметил важность принципов чистоты, справедливости и равенства в отношениях между людьми, государствами и нациями, которые были заложены в работах Махтумкули. Путин подчеркнул значимость этих идеалов для современности, особенно в условиях, когда мир сталкивается с невиданными ранее угрозами, вызванными цивилизационными разломами и конфликтами на межнациональной и межконфессиональной почве.
«Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, и особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, <…> когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений <…>. И этот естественный процесс носит необратимый характер», — сказал Путин.
Путин: в мире нужны принципы равенства и уважения
Путин на выступлении подчеркнул актуальность принципов толерантности, уважения и равенства между нациями в условиях глобальных перемен, с которыми сталкивается современный мир. Он указал на значимость этих принципов для людей, стремящихся к здравому мышлению, особенно в текущей сложной ситуации, характеризующейся беспрецедентными угрозами. Эти угрозы возникают из-за цивилизационных разломов, межнациональных и межконфессиональных конфликтов в период, когда международные отношения переживают время глобальных изменений и складывается новый мировой порядок.
Уважение суверенитета стран — залог всеобщего мира
Владимир Путин выразил мнение, что достижение универсального мира и всестороннего развития возможно лишь при условии принятия во внимание позиций всех государств и народов, а также при уважении их суверенитета. Он утверждает, что такие цели могут быть достигнуты на основе уважения к суверенному курсу каждой страны, ее мировоззрению, традициям и религиозным взглядам. Эти слова прозвучали в ходе выступления президента на форуме.
РФ открыта для обсуждения нового миропорядка
Путин выразил готовность России обсудить основы нового мирового порядка с международными партнерами, включая участие в международных объединениях. Он подчеркнул стремление РФ к широкомасштабному международному диалогу о параметрах сотрудничества в развивающемся многополярном мире и открытость к дискуссиям о новом миропорядке с друзьями и партнерами в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Путин также упомянул, что Россия нацелена на проведение саммита БРИКС в Казани именно с такой перспективой.
Путин пригласил участников форума на саммит БРИКС
Во время своего выступления на форуме в Ашхабаде президент России пригласил участников мероприятия посетить предстоящий саммит БРИКС, который состоится в Казани. Путин упомянул, что Россия активно готовится к саммитам БРИКС и расширенному формату БРИКС плюс/аутрич. Президент особо отметил, что будет рад видеть на мероприятиях в Казани Сердара Бердымухамедова и других лидеров, принимающих участие в ашхабадском форуме. XVI встреча глав государств, входящих в межправительственную организацию БРИКС, пройдет с 22 по 24 октября этого года.
Награждение Путина
В ходе международного форума президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о своем решении вручить президенту РФ Владимиру Путину юбилейную медаль в честь поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Бердымухамедов обратился к Путину с поздравлениями, отметив, что награждение станет символом крепких дружеских связей между народами и государствами. Также президент Туркменистана выразил благодарность российскому лидеру за поддержку в чествовании юбилея Махтумкули, включая открытие бюста поэта в Московской Библиотеке иностранной литературы.
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