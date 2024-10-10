Клещи покусали десятки жителей ЯНАО за 2024 год

За девять месяцев 2024 года в ЯНАО зарегистрировано 47 укусов клещами, среди них пять укушенных детей. Об этом сообщили на сайте окружного Роспотребнадзора.
«По итогам девяти месяцев 2024 года зарегистрировано 47 укусов клещами, среди укушенных пять детей. В 2022 году зарегистрирован один завозной случай заболевания клещевым энцефалитом, в 2023 году и девяти месяцев 2024 года — 0», — сообщили на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО.
Сотрудники Роспотребнадзора также отметили, что территория ЯНАО не является эндемичной по клещевому энцефалиту — она не характерна для обитания иксодовых клещей. Поэтому все случаи заболевания — завозные, а в 2024 году случаев заболевания энцефалитом не зарегистрировано. По итогам вакцинации в округе привились от клещевого энцефалита 3694 человека, в том числе 2335 детей, ревакцинировано: 4141 человек, в том числе 2637 детей.
Ранее URA.RU сообщило, что житель Аксарки (Приуральский район) нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, он предположил, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Также ведущий научный сотрудник научного центра изучения Арктики Алена Левых сообщила, что из-за потепления климата клещи стали мигрировать на территорию ЯНАО.
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