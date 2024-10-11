Политологи раскрыли, какие последствия будут для губернатора, вытершего соплю о подчиненную

Губернатор Осипов понес репутационный ущерб после инцидента с козюлей
© Служба новостей «URA.RU»
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Политологи раскритиковали поступок губернатора Осипова
Политологи раскритиковали поступок губернатора Осипова Фото:

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который вытер козюлю из носа о свою подчиненную, понес очевидный репутационный ущерб и это может привести к аппаратным последствиям. Об этом URA.RU сообщили политологи, с которыми агентство связалось после инцидента. 

«Инцидент с Осиповым нанес ему очевидный репутационный ущерб: его считают не вполне адекватным и не соблюдающим правила приличия. Однако последствия, вероятно, будут кратковременными и весьма ограниченными — и в аппаратном смысле, и в смысле общего позиционирования. Серьезных санкций со стороны федеральной власти я не ожидаю», — отметил в беседе с URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. 

«От „слезы Осипова“ по поводу какой-то бабушки до „козюли Осипова“, оставшейся на главной лесничей, господина Осипова отделял всего один губернаторский срок. И очень комфортные условия переизбрания. На выборах Осипов конкурировал сам с собой. Нет сменяемости — нет вменяемости!», — поделился в своем telegram-канале руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. 

Вступился за губернатора политолог Евгений Минченко. «Губернатор прикоснулся к другому человеку в процессе общения. Я думаю, что выеденного яйца эта вся история не стоит», — отметил он в беседе с агентством. 

URA.RU попыталось получить комментарий от правительства Забайкальского края. До пресс-службы не удалось дозвониться ни по одному номеру, указанному в открытом доступе. В приемной заявили, что отвечают на вопросы только в письменном виде. Агентство направило запрос, ответ ожидается. 

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который вытер козюлю из носа о свою подчиненную, понес очевидный репутационный ущерб и это может привести к аппаратным последствиям. Об этом URA.RU сообщили политологи, с которыми агентство связалось после инцидента.  «Инцидент с Осиповым нанес ему очевидный репутационный ущерб: его считают не вполне адекватным и не соблюдающим правила приличия. Однако последствия, вероятно, будут кратковременными и весьма ограниченными — и в аппаратном смысле, и в смысле общего позиционирования. Серьезных санкций со стороны федеральной власти я не ожидаю», — отметил в беседе с URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.  «От „слезы Осипова“ по поводу какой-то бабушки до „козюли Осипова“, оставшейся на главной лесничей, господина Осипова отделял всего один губернаторский срок. И очень комфортные условия переизбрания. На выборах Осипов конкурировал сам с собой. Нет сменяемости — нет вменяемости!», — поделился в своем telegram-канале руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.  Вступился за губернатора политолог Евгений Минченко. «Губернатор прикоснулся к другому человеку в процессе общения. Я думаю, что выеденного яйца эта вся история не стоит», — отметил он в беседе с агентством.  URA.RU попыталось получить комментарий от правительства Забайкальского края. До пресс-службы не удалось дозвониться ни по одному номеру, указанному в открытом доступе. В приемной заявили, что отвечают на вопросы только в письменном виде. Агентство направило запрос, ответ ожидается. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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