На пост мэра Челябинска выдвинулось шесть человек

11 октября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Кто займет кресло мэра Челябинска, станет известно 12 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На конкурс на должность мэра Челябинска 11 октября подали документы пятый и шестой кандидаты. Информация о претендентах опубликована на сайте гордумы. «Царенков Илья Сергеевич, 1992 года рождения, ООО „УралТрансКом“, руководитель по транспортной логистике. Дубовик Юрий Владимирович, 1985 года рождения, ООО „Специальная энергия“, главный специалист», — информирует портал. Ранее документы для участия в конкурсе на пост мэра подали четыре человека. Это бизнесвумэн Светлана Мячкова, арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков и пенсионер МВД Георгий Невский. Документы на конкурс принимают с 7 по 17 октября. Сам конкурс состоится 7 ноября. Из кандидатов, которых конкурсная комиссия сочтет достойными быть мэром, 12 ноября главу Челябинска выберут депутаты гордумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конкурс на должность мэра Челябинска 11 октября подали документы пятый и шестой кандидаты. Информация о претендентах опубликована на сайте гордумы. «Царенков Илья Сергеевич, 1992 года рождения, ООО „УралТрансКом“, руководитель по транспортной логистике. Дубовик Юрий Владимирович, 1985 года рождения, ООО „Специальная энергия“, главный специалист», — информирует портал. Ранее документы для участия в конкурсе на пост мэра подали четыре человека. Это бизнесвумэн Светлана Мячкова, арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков и пенсионер МВД Георгий Невский. Документы на конкурс принимают с 7 по 17 октября. Сам конкурс состоится 7 ноября. Из кандидатов, которых конкурсная комиссия сочтет достойными быть мэром, 12 ноября главу Челябинска выберут депутаты гордумы.