На пост мэра Челябинска выдвинулось шесть человек

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Кто займет кресло мэра Челябинска, станет известно 12 ноября
Кто займет кресло мэра Челябинска, станет известно 12 ноября Фото:

На конкурс на должность мэра Челябинска 11 октября подали документы пятый и шестой кандидаты. Информация о претендентах опубликована на сайте гордумы.

«Царенков Илья Сергеевич, 1992 года рождения, ООО „УралТрансКом“, руководитель по транспортной логистике. Дубовик Юрий Владимирович, 1985 года рождения, ООО „Специальная энергия“, главный специалист», — информирует портал.

Ранее документы для участия в конкурсе на пост мэра подали четыре человека. Это бизнесвумэн Светлана Мячкова, арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков и пенсионер МВД Георгий Невский.

Документы на конкурс принимают с 7 по 17 октября. Сам конкурс состоится 7 ноября. Из кандидатов, которых конкурсная комиссия сочтет достойными быть мэром, 12 ноября главу Челябинска выберут депутаты гордумы.

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На конкурс на должность мэра Челябинска 11 октября подали документы пятый и шестой кандидаты. Информация о претендентах опубликована на сайте гордумы. «Царенков Илья Сергеевич, 1992 года рождения, ООО „УралТрансКом“, руководитель по транспортной логистике. Дубовик Юрий Владимирович, 1985 года рождения, ООО „Специальная энергия“, главный специалист», — информирует портал. Ранее документы для участия в конкурсе на пост мэра подали четыре человека. Это бизнесвумэн Светлана Мячкова, арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Стариков и пенсионер МВД Георгий Невский. Документы на конкурс принимают с 7 по 17 октября. Сам конкурс состоится 7 ноября. Из кандидатов, которых конкурсная комиссия сочтет достойными быть мэром, 12 ноября главу Челябинска выберут депутаты гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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