Бывший тюменский депутат Медведев распродает свои бизнес-активы

11 октября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Строительный бизнес бывшего депутата будет переориентирован Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Владелец строительной компании «Застройщик» и бывший депутат Сергей Медведев избавляется от непрофильных активов. В частности, от доли в двух торговых центрах Тюмени — «Яркий сибиряк» и «Сибиряк». Как сообщают инсайдеры URA.RU, это связано с переориентированием бизнеса. «У строительного бизнеса Медведева большие амбиции — в планах создать строительное предприятие полного цикла. Инвестиции в какие-то другие предприятия в связи с этим не интересны. Поэтому доли в двух тюменских ТЦ — „Яркий сибиряк“ и „Сибиряк“ сейчас выставлены на продажу», — сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Сергей Медведев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской областной думы в 2022 году. Являлся соучредителем строительной компании «Паритет», которая в июле разделилась на две — «Паритет» отошел его партнеру, а за Медведевым остался «Застройщик». Ранее URA.RU писало, что Медведев продал здание в исторической части города, которое много лет стояло без реставрации. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец строительной компании «Застройщик» и бывший депутат Сергей Медведев избавляется от непрофильных активов. В частности, от доли в двух торговых центрах Тюмени — «Яркий сибиряк» и «Сибиряк». Как сообщают инсайдеры URA.RU, это связано с переориентированием бизнеса. «У строительного бизнеса Медведева большие амбиции — в планах создать строительное предприятие полного цикла. Инвестиции в какие-то другие предприятия в связи с этим не интересны. Поэтому доли в двух тюменских ТЦ — „Яркий сибиряк“ и „Сибиряк“ сейчас выставлены на продажу», — сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Сергей Медведев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской областной думы в 2022 году. Являлся соучредителем строительной компании «Паритет», которая в июле разделилась на две — «Паритет» отошел его партнеру, а за Медведевым остался «Застройщик». Ранее URA.RU писало, что Медведев продал здание в исторической части города, которое много лет стояло без реставрации. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. Ответ ожидается.