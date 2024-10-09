Тюменские власти требуют от обувных магнатов снести здание в центре города

09 октября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

По мнению городских властей, пристройка в современном стиле должна быть снесена Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени рассматривается дело о сносе части здания в исторической части города, владельцами которого являются бизнесмены Лариса и Александр Тарковы. Документ оказался в распоряжении редакции URA.RU. Супруги Тарковы владеют в Тюмени сетью обувных магазинов и отреставрированным зданием, где планировали открыть торговый центр «Типография». «Заявление Департамента имущественных отношений и градостроительства администрации Тюмени к ИП Тарковой Ларисе Николаевне и ИП Таркову Александру Николаевичу. О сносе самовольной постройки. Третьи лица — Комитет по охране памятников», — указано в документе. Пол словам инсайдеров URA.RU, здание было выкуплено супругами у бывшего депутата Сергея Медведева в 2015 году. Масштабная реновация объекта закончилась в 2022 году. Комплекс состоит из двух частей — исторического одноэтажного здания и двухэтажного, построенного в современном стиле. Александр и Лариса Тарковы владеют в Тюмени сетью магазинов немецкой обуви, а также торговыми помещениям разной площади. Дата открытия торгового центра «Типография» пока не сообщается. Редакцией URA.RU были подготовлены соответствующие запросы к ИП Тарковой Ларисе Николаевне и ИП Таркову Александру Николаевичу, но из открытых источников не удалось узнать адреса, куда можно было бы их направить. Агентство всегда готово предоставить фигурантам материала возможность высказать свою точку зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени рассматривается дело о сносе части здания в исторической части города, владельцами которого являются бизнесмены Лариса и Александр Тарковы. Документ оказался в распоряжении редакции URA.RU. Супруги Тарковы владеют в Тюмени сетью обувных магазинов и отреставрированным зданием, где планировали открыть торговый центр «Типография». «Заявление Департамента имущественных отношений и градостроительства администрации Тюмени к ИП Тарковой Ларисе Николаевне и ИП Таркову Александру Николаевичу. О сносе самовольной постройки. Третьи лица — Комитет по охране памятников», — указано в документе. Пол словам инсайдеров URA.RU, здание было выкуплено супругами у бывшего депутата Сергея Медведева в 2015 году. Масштабная реновация объекта закончилась в 2022 году. Комплекс состоит из двух частей — исторического одноэтажного здания и двухэтажного, построенного в современном стиле. Александр и Лариса Тарковы владеют в Тюмени сетью магазинов немецкой обуви, а также торговыми помещениям разной площади. Дата открытия торгового центра «Типография» пока не сообщается. Редакцией URA.RU были подготовлены соответствующие запросы к ИП Тарковой Ларисе Николаевне и ИП Таркову Александру Николаевичу, но из открытых источников не удалось узнать адреса, куда можно было бы их направить. Агентство всегда готово предоставить фигурантам материала возможность высказать свою точку зрения.