Отопительный сезон 2024: куда жаловаться, если нет отопления, можно ли получить компенсацию от УК

Юрист Крохин: россияне могут добиться пересмотра платы за коммуналку

11 октября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Если в доме холодные батареи, можно требовать компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве 7 октября стартовал отопительный сезон. Жильцы некоторых районов до сих пор жалуются на холодные батареи и низкие температуры в квартирах. По их словам, при этом внятного ответа — когда в их домах будут горячие батареи, получить они не могут. Кто за это отвечает и к кому обращаться, если дома холодно — URA.RU выяснил у председателя правления Союза жилищных организаций, юриста в сфере ЖКХ Константина Крохина. Когда должны давать отопление в МКД Отопление в жилые дома должны запускать, когда температура на улице в течение пяти суток не превышает +8 градусов — такие правила прописаны в постановлении правительства №354. Куда курганцам жаловаться на отсутствие отопления. Список В жилом помещении, согласно требованиям САНПИН, столбики термометров должны быть в диапазоне 18-22 градуса, в помещениях общего пользования — не ниже 16 градусов. При этом в социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах, тепло появляется, как правило, раньше срока. Уже после этого ресурс запускают в жилые дома, а затем — на промышленные и коммерческие объекты. Почему вовремя не дают отопление На практике многие ресурсоснабжающие организации нарушают сроки подачи тепла, и основная причина тому — неисправность трубопроводов. «1 сентября — официальный срок окончания подготовки объектов водоснабжения к зиме. Часто бывает, что большинство домов сданы, приняты, паспорта готовности подписаны, но ремонтные работы по факту продолжаются вплоть до октября. Даже в Москве сегодня есть районы, где многие дома не подключены к отоплению — например, Тропарева-Никулина. Жители жалуются, что нигде не могут получить внятного ответа. Разбирательство в этих вопросах показывает, что во всех домах текут трубы, многие МКД в срок не отремонтированы», — сообщил URA.RU Крохин. По словам эксперта, на скорость подачи тепла влияет расположение дома. Если он находится ближе к ТЭЦ — отопление появится раньше. Отдаленные от источников теплоснабжения помещения получают ресурс позже. Но в любом случае, это вопрос одного-двух дней. К кому обращаться, если дома холодные батареи Если отопительный сезон в самом разгаре, а дома до сих пор холодные батареи, первое, что нужно сделать — обратиться в свою управляющую компанию, советует Крохин. Однако часто это безрезультатно. Эксперт советует звонить в жилинспекцию. «Если человек чувствует, что в подъезде вместо 16 градусов 10, он может вызвать орган жилищного надзора для проведения проверки фиксации этого факта», — говорит специалист. Жители челябинского района боятся зимой замерзнуть в своих квартирах Другой вариант — звонить на горячую линию по вопросам теплоснабжения. Такая линия должна быть создана в каждом крупном населенном пункте. Специалистам можно сообщить о проблеме, а они передадут информацию властям. По словам эксперта, органы власти мониторят ситуацию и координируют мероприятия по устранению неполадок. Все, что остается жильцам — ждать решения ситуации. Можно ли получить компенсацию от управляющей компании Несоблюдение температурного режима влечет право перерасчета платы за «коммуналку». Нарушения должен зафиксировать орган жилищного надзора. «Управляющая компания должна проинформировать, насколько задержана подача теплоносителя. Это даст возможность гражданину впоследствии требовать перерасчета платы за отопление», — добавил эксперт. Отопительный сезон в Москве начался 7 октября. Как сообщали в мэрии города, подача ресурса будет идти постепенно и может занять до пяти дней. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 7 октября стартовал отопительный сезон. Жильцы некоторых районов до сих пор жалуются на холодные батареи и низкие температуры в квартирах. По их словам, при этом внятного ответа — когда в их домах будут горячие батареи, получить они не могут. Кто за это отвечает и к кому обращаться, если дома холодно — URA.RU выяснил у председателя правления Союза жилищных организаций, юриста в сфере ЖКХ Константина Крохина. Отопление в жилые дома должны запускать, когда температура на улице в течение пяти суток не превышает +8 градусов — такие правила прописаны в постановлении правительства №354. В жилом помещении, согласно требованиям САНПИН, столбики термометров должны быть в диапазоне 18-22 градуса, в помещениях общего пользования — не ниже 16 градусов. При этом в социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах, тепло появляется, как правило, раньше срока. Уже после этого ресурс запускают в жилые дома, а затем — на промышленные и коммерческие объекты. На практике многие ресурсоснабжающие организации нарушают сроки подачи тепла, и основная причина тому — неисправность трубопроводов. «1 сентября — официальный срок окончания подготовки объектов водоснабжения к зиме. Часто бывает, что большинство домов сданы, приняты, паспорта готовности подписаны, но ремонтные работы по факту продолжаются вплоть до октября. Даже в Москве сегодня есть районы, где многие дома не подключены к отоплению — например, Тропарева-Никулина. Жители жалуются, что нигде не могут получить внятного ответа. Разбирательство в этих вопросах показывает, что во всех домах текут трубы, многие МКД в срок не отремонтированы», — сообщил URA.RU Крохин. По словам эксперта, на скорость подачи тепла влияет расположение дома. Если он находится ближе к ТЭЦ — отопление появится раньше. Отдаленные от источников теплоснабжения помещения получают ресурс позже. Но в любом случае, это вопрос одного-двух дней. Если отопительный сезон в самом разгаре, а дома до сих пор холодные батареи, первое, что нужно сделать — обратиться в свою управляющую компанию, советует Крохин. Однако часто это безрезультатно. Эксперт советует звонить в жилинспекцию. «Если человек чувствует, что в подъезде вместо 16 градусов 10, он может вызвать орган жилищного надзора для проведения проверки фиксации этого факта», — говорит специалист. Другой вариант — звонить на горячую линию по вопросам теплоснабжения. Такая линия должна быть создана в каждом крупном населенном пункте. Специалистам можно сообщить о проблеме, а они передадут информацию властям. По словам эксперта, органы власти мониторят ситуацию и координируют мероприятия по устранению неполадок. Все, что остается жильцам — ждать решения ситуации. Можно ли получить компенсацию от управляющей компании Несоблюдение температурного режима влечет право перерасчета платы за «коммуналку». Нарушения должен зафиксировать орган жилищного надзора. «Управляющая компания должна проинформировать, насколько задержана подача теплоносителя. Это даст возможность гражданину впоследствии требовать перерасчета платы за отопление», — добавил эксперт. Отопительный сезон в Москве начался 7 октября. Как сообщали в мэрии города, подача ресурса будет идти постепенно и может занять до пяти дней. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания.