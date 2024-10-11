В Челябинске вторичное жилье дорожает наравне с новостройками

В Челябинске с начала 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 3,8%, а за третий квартал — на 1,6% до 98 тысяч 594 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир выросла до 5 миллионов 250 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с начала 2024 года вторичное жилье подорожало на 3,8% до 98 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость квартир составляет 5 миллионов 250 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Что касается квартир в новостройках, то они с начала года подорожали на 10,4% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость новых квартир на рынке составляет 6 миллионов 956 тысяч рублей за объект.
Разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. По прогнозам специалистов в сфере недвижимости, он будет постепенно сокращаться, поэтому на данный момент выгоднее всего приобретать вторичное жилье.
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