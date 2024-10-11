В Челябинске вторичное жилье дорожает наравне с новостройками

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В среднем в городе квартира на вторичном рынке сейчас стоит 5 миллионов 250 тысяч рублей
В среднем в городе квартира на вторичном рынке сейчас стоит 5 миллионов 250 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с начала 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 3,8%, а за третий квартал — на 1,6% до 98 тысяч 594 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир выросла до 5 миллионов 250 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с начала 2024 года вторичное жилье подорожало на 3,8% до 98 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость квартир составляет 5 миллионов 250 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Что касается квартир в новостройках, то они с начала года подорожали на 10,4% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость новых квартир на рынке составляет 6 миллионов 956 тысяч рублей за объект.

Разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. По прогнозам специалистов в сфере недвижимости, он будет постепенно сокращаться, поэтому на данный момент выгоднее всего приобретать вторичное жилье.

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В Челябинске с начала 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 3,8%, а за третий квартал — на 1,6% до 98 тысяч 594 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир выросла до 5 миллионов 250 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с начала 2024 года вторичное жилье подорожало на 3,8% до 98 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость квартир составляет 5 миллионов 250 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Что касается квартир в новостройках, то они с начала года подорожали на 10,4% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость новых квартир на рынке составляет 6 миллионов 956 тысяч рублей за объект. Разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. По прогнозам специалистов в сфере недвижимости, он будет постепенно сокращаться, поэтому на данный момент выгоднее всего приобретать вторичное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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