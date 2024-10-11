Фигуранту по делу Далера Бобиева ужесточили приговор

Экс-сотруднице опеки Вознесенской ужесточили приговор по делу Далера Бобиева

11 октября 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Евгения Вознесенская работала в органах опеки Фото: Сергей Бодров © URA.RU Бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской, курировавшей семью, в которой жил погибший в Екатеринбурге Далер Бобиев, ужесточили приговор: ей подняли размер штрафа до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Приговор Вознесенская получила 19 августа — 110 тысяч рублей штрафа. Тогда гособвинитель просил отправить ее в колонию-поселение на 1,5 года. «Кроме того, сейчас Вознесенской запретили два года занимать должности в педагогической сфере», — добавил собеседник агентства. Комментарий от Свердловского облсуда, где рассмотрели апелляцию, ожидается. Как говорили URA.RU в свердловском СКР, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье и своевременно не вскрыла факт смерти Далера. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. В последующем документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой. Труп Бобиева нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Ее муж — Александр — осужден за истязания мальчика. Свой приговор ожидает. Все о громкой истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской, курировавшей семью, в которой жил погибший в Екатеринбурге Далер Бобиев, ужесточили приговор: ей подняли размер штрафа до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Приговор Вознесенская получила 19 августа — 110 тысяч рублей штрафа. Тогда гособвинитель просил отправить ее в колонию-поселение на 1,5 года. «Кроме того, сейчас Вознесенской запретили два года занимать должности в педагогической сфере», — добавил собеседник агентства. Комментарий от Свердловского облсуда, где рассмотрели апелляцию, ожидается. Как говорили URA.RU в свердловском СКР, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье и своевременно не вскрыла факт смерти Далера. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. В последующем документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой. Труп Бобиева нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Ее муж — Александр — осужден за истязания мальчика. Свой приговор ожидает. Все о громкой истории — в сюжете агентства.