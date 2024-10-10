10 октября 2024

В пермских автобусах «зайцев» будут считать в онлайн-режиме

Власти Перми запустят счетчик безбилетников в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Система отображения безбилетников в Перми проходит отладку
Система отображения безбилетников в Перми проходит отладку Фото:

В Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30.

«Департамент транспорта готовится к запуску системы отображения безбилетных пассажиров на медиапанелях в салоне. В настоящее время специалисты налаживают обмен данными с сервером. О старте работы системы будет сообщено дополнительно, пока это техническая отладка», — рассказали URA.RU в городском дептрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с октября можно будет оплатить проезд в общественном транспорте по Bluetooth. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. 

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В Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30. «Департамент транспорта готовится к запуску системы отображения безбилетных пассажиров на медиапанелях в салоне. В настоящее время специалисты налаживают обмен данными с сервером. О старте работы системы будет сообщено дополнительно, пока это техническая отладка», — рассказали URA.RU в городском дептрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с октября можно будет оплатить проезд в общественном транспорте по Bluetooth. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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