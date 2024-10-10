В пермских автобусах «зайцев» будут считать в онлайн-режиме

В Перми количество безбилетников в автобусах можно будет увидеть на экранах в салоне. Систему уже проверяют на маршруте №30.
«Департамент транспорта готовится к запуску системы отображения безбилетных пассажиров на медиапанелях в салоне. В настоящее время специалисты налаживают обмен данными с сервером. О старте работы системы будет сообщено дополнительно, пока это техническая отладка», — рассказали URA.RU в городском дептрансе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с октября можно будет оплатить проезд в общественном транспорте по Bluetooth. Об этом заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
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