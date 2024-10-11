Мэром Челябинска решил стать гендиректор-рисовод

Претендентом на пост мэра Челябинска стал гендиректор-рисовод Неверов
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Руководитель Андрей Неверов стал седьмым претендентом н пост главы Челябинска
Руководитель Андрей Неверов стал седьмым претендентом н пост главы Челябинска Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

В конкурсе на должность главы Челябинска будут участвовать еще один кандидат, гендиректор-рисовод Андрей Неверов. Как 11 октября сообщили в городской думе, всего о желании участвовать в гонке объявили семь человек.

«Претенденты на замещение должности главы города Челябинска. По состоянию на 11 октября вновь зарегистрированным стал гендиректор ОО „САД“ Андрей Неверов», — уточнили в гордуме.

Неверов возглавляет фирму, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. В базе данных «СПАРК» в числе видов деятельности заявлено выращивание зерновых. Среди них указаны рис, сахарный тростник, грибы и трюфели, табак, бахчевые и корнеплоды. 

Ранее о намерении побороться за мэрский пост объявили другие шесть претендентов. Среди них есть два арбитражных управляющих Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков и главный специалисты ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик.

Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника продолжат принимать еще шесть дней. Последней датой назначено 17 октября. Конкурс объявили после ухода в Совет Федерации Натальи Котовой.

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В конкурсе на должность главы Челябинска будут участвовать еще один кандидат, гендиректор-рисовод Андрей Неверов. Как 11 октября сообщили в городской думе, всего о желании участвовать в гонке объявили семь человек. «Претенденты на замещение должности главы города Челябинска. По состоянию на 11 октября вновь зарегистрированным стал гендиректор ОО „САД“ Андрей Неверов», — уточнили в гордуме. Неверов возглавляет фирму, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. В базе данных «СПАРК» в числе видов деятельности заявлено выращивание зерновых. Среди них указаны рис, сахарный тростник, грибы и трюфели, табак, бахчевые и корнеплоды.  Ранее о намерении побороться за мэрский пост объявили другие шесть претендентов. Среди них есть два арбитражных управляющих Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков и главный специалисты ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик. Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника продолжат принимать еще шесть дней. Последней датой назначено 17 октября. Конкурс объявили после ухода в Совет Федерации Натальи Котовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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