Житель города Челябинска погиб в ДТП в Шадринском округе (Курганская область). Мужчина на LADA Granta попал в занос на скользкой автодороге и врезался в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Курганской области.
«Не учел безопасную скорость движения, погодные условия и допустил занос автомобиля с выездом в полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mitsubishi <…> от полученных травм водитель LADA Granta скончался на месте происшествия», — рассказали сотрудники ГАИ в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». Авария случилась 11 октября в 11:40 на восьмом километре дороги Шадринск — Мингали.
Погибшему было 32 года, он скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Ведутся следственные-оперативные действия.
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