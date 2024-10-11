Челябинец погиб в ДТП с грузовиком на заснеженной курганской трассе. Видео

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На курганской трассе в ДТП погиб житель Челябинска
На курганской трассе в ДТП погиб житель Челябинска Фото:

Житель города Челябинска погиб в ДТП в Шадринском округе (Курганская область). Мужчина на LADA Granta попал в занос на скользкой автодороге и врезался в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Курганской области.

«Не учел безопасную скорость движения, погодные условия и допустил занос автомобиля с выездом в полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mitsubishi <…> от полученных травм водитель LADA Granta скончался на месте происшествия», — рассказали сотрудники ГАИ в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». Авария случилась 11 октября в 11:40 на восьмом километре дороги Шадринск — Мингали.

Погибшему было 32 года, он скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Ведутся следственные-оперативные действия.

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Житель города Челябинска погиб в ДТП в Шадринском округе (Курганская область). Мужчина на LADA Granta попал в занос на скользкой автодороге и врезался в грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Курганской области. «Не учел безопасную скорость движения, погодные условия и допустил занос автомобиля с выездом в полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mitsubishi <…> от полученных травм водитель LADA Granta скончался на месте происшествия», — рассказали сотрудники ГАИ в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте». Авария случилась 11 октября в 11:40 на восьмом километре дороги Шадринск — Мингали. Погибшему было 32 года, он скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Ведутся следственные-оперативные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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