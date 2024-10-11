Как подготовить растения к зиме: чек-лист для садоводов

Садоводам посоветовали провести генеральную уборку перед наступлением зимы

11 октября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Правильная подготовка к зиме поможет сохранить здоровье и красоту сада Автор: Екатерина Сычкова© URA.RU Осень — время, когда садоводы начинают готовить своих зеленых «питомцев» к зимнему отдыху. Правильная подготовка садовых растений к зиме поможет им перезимовать и благополучно встретить весну. URA.RU собрало несколько советов, которые помогут защитить сад от морозов. Генеральная уборка сада: первый шаг к успешной зимовке Прежде чем приступить к подготовке растений, следует провести генеральную уборку сада. Важно соблюсти некоторые правила, которые помогут садоводам: Удаление растительных остатков: соберите опавшие листья, сорванные плоды, сухую траву. Не оставляйте их гнить на грядках. Это не только улучшит внешний вид сада, но и предотвратит распространение болезней и вредителей.

соберите опавшие листья, сорванные плоды, сухую траву. Не оставляйте их гнить на грядках. Это не только улучшит внешний вид сада, но и предотвратит распространение болезней и вредителей. Прополка: избавьтесь от сорняков, которые могут стать конкурентами для культурных растений за питательные вещества и влагу.

избавьтесь от сорняков, которые могут стать конкурентами для культурных растений за питательные вещества и влагу. Очистка почвы: перекопайте почву, удалите остатки корней и сорняков. это улучшит доступ воздуха к корням растений и предотвратит развитие грибковых заболеваний.

перекопайте почву, удалите остатки корней и сорняков. это улучшит доступ воздуха к корням растений и предотвратит развитие грибковых заболеваний. Подготовка инструментов: после уборки сада тщательно промойте инструменты, продезинфицируйте их и смажьте. Защита от морозов и вредителей Четыре главные ошибки дачников осенью Обрезка: удалите сухие, поврежденные, больные ветви, укоротите слишком длинные, чтобы они не сломались под тяжестью снега.

удалите сухие, поврежденные, больные ветви, укоротите слишком длинные, чтобы они не сломались под тяжестью снега. Укрытие: молодым саженцам, теплолюбивым сортам, растениям с нежной корой (вишня, слива) нужно дополнительное укрытие. Подойдет мешковина, солома, лапник, агроволокно.

молодым саженцам, теплолюбивым сортам, растениям с нежной корой (вишня, слива) нужно дополнительное укрытие. Подойдет мешковина, солома, лапник, агроволокно. Защита от вредителей . Зима — время, когда грызуны и вредители особенно активны. Чтобы защитить свои растения, используйте специальные средства, такие как отравленные приманки или репелленты. Обвяжите стволы мешковиной, также можно установить защитные сетки или ограждения вокруг растений. Обвяжите стволы мешковиной, синтетическим материалом или специальной защитной сеткой.

. Зима — время, когда грызуны и вредители особенно активны. Чтобы защитить свои растения, используйте специальные средства, такие как отравленные приманки или репелленты. Обвяжите стволы мешковиной, также можно установить защитные сетки или ограждения вокруг растений. Обвяжите стволы мешковиной, синтетическим материалом или специальной защитной сеткой. Осенняя подкормка: после сбора урожая подкормите растения фосфорными и калийными удобрениями. Они помогут растениям пережить зиму и накопить силы для следующего сезона. Подготовка многолетних цветов Многолетние цветы нуждаются в защите от холода и ухода за корнями. Обрезка: срежьте стебли многолетников на уровне почвы. Оставьте небольшой пенек около пяти см.

срежьте стебли многолетников на уровне почвы. Оставьте небольшой пенек около пяти см. Укрытие: укройте клумбы с многолетниками компостом, сухими листьями, торфом или агроволокном.

укройте клумбы с многолетниками компостом, сухими листьями, торфом или агроволокном. Деление: в сентябре—октябре можно разделить кусты многолетних цветов, посадив их на новые места. Подготовка овощных культур Сбор урожая: соберите оставшиеся плоды и овощи.

соберите оставшиеся плоды и овощи. Перекопка: перекопайте грядки, убирая остатки растений.

перекопайте грядки, убирая остатки растений. Посев сидератов: посейте сидераты (горох, фацелия, горчица). Они помогут улучшить состав почвы и предотвратить развитие вредителей. Подготовка газона Газон также нуждается в подготовке к зиме. Вот чек-лист по уходу за ним: Стрижка: стригите газон короче, чем обычно. Это поможет ему пережить зиму.

стригите газон короче, чем обычно. Это поможет ему пережить зиму. Осенняя подкормка: подкормите газон фосфорными и калийными удобрениями.

подкормите газон фосфорными и калийными удобрениями. Укрытие: в регионах с холодными зимами газон можно укрыть агроволокном или соломой Общие советы от садоводов Начните подготовку сада к зиме заранее, чтобы успеть сделать все необходимые работы.

Не бойтесь экспериментировать с разными методами укрытия растений.

Не забывайте про регулярный полив растений в осенний период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осень — время, когда садоводы начинают готовить своих зеленых «питомцев» к зимнему отдыху. Правильная подготовка садовых растений к зиме поможет им перезимовать и благополучно встретить весну. URA.RU собрало несколько советов, которые помогут защитить сад от морозов. Прежде чем приступить к подготовке растений, следует провести генеральную уборку сада. Важно соблюсти некоторые правила, которые помогут садоводам: Многолетние цветы нуждаются в защите от холода и ухода за корнями. Газон также нуждается в подготовке к зиме. Вот чек-лист по уходу за ним: