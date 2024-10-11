Цены на сезонные фрукты в Екатеринбурге варьируются в зависимости от точек продаж, например, в «Магните» хурму продают за 74 рубля, а сливы в «Перекрестке» — за 99 рублей. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент сезонных фруктов в известных супермаркетах города и выяснил, где самые бюджетные цены. Подробнее — в инфографике.
В «Перекрестке» хурма обойдется в 129,99 рублей, в «Пятерочке» — 169,99 рублей за килограмм, а в других изученных корреспондентом магазинах хурма стоит практически двести рублей.
Инжир нашелся только в двух магазинах города: «Перекрестке» и Metro, причем в первом продается инжир фасованный по 250 граммов за 299,99 рублей, а во втором кило стоит 799 рублей.
Дешевые груши можно найти в «Магните» — килограмм за 94,99 рублей и в «Гиперболе» — 159 рублей. В остальных супермаркетах стоимость варьируется от 179 до 229 рублей. Килограмм слив продают за 94,99 рублей в «Магните» и за 99,99 рублей в «Перекрестке».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Ягоды стоили почти пять миллионов рублей.
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