Где даром продают сезонные фрукты в Екатеринбурге. Инфографика

Дешевую хурму в Екатеринбурге продают в «Магните»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , хурма
Полкило хурмы можно купить за 74,95 рублей Фото:

Цены на сезонные фрукты в Екатеринбурге варьируются в зависимости от точек продаж, например, в «Магните» хурму продают за 74 рубля, а сливы в «Перекрестке» — за 99 рублей. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент сезонных фруктов в известных супермаркетах города и выяснил, где самые бюджетные цены. Подробнее — в инфографике.

В «Перекрестке» хурма обойдется в 129,99 рублей, в «Пятерочке» — 169,99 рублей за килограмм, а в других изученных корреспондентом магазинах хурма стоит практически двести рублей.

Инжир нашелся только в двух магазинах города: «Перекрестке» и Metro, причем в первом продается инжир фасованный по 250 граммов за 299,99 рублей, а во втором кило стоит 799 рублей.

Дешевые груши можно найти в «Магните» — килограмм за 94,99 рублей и в «Гиперболе» — 159 рублей. В остальных супермаркетах стоимость варьируется от 179 до 229 рублей. Килограмм слив продают за 94,99 рублей в «Магните» и за 99,99 рублей в «Перекрестке».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Ягоды стоили почти пять миллионов рублей.

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Цены на сезонные фрукты в Екатеринбурге варьируются в зависимости от точек продаж, например, в «Магните» хурму продают за 74 рубля, а сливы в «Перекрестке» — за 99 рублей. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент сезонных фруктов в известных супермаркетах города и выяснил, где самые бюджетные цены. Подробнее — в инфографике. В «Перекрестке» хурма обойдется в 129,99 рублей, в «Пятерочке» — 169,99 рублей за килограмм, а в других изученных корреспондентом магазинах хурма стоит практически двести рублей. Инжир нашелся только в двух магазинах города: «Перекрестке» и Metro, причем в первом продается инжир фасованный по 250 граммов за 299,99 рублей, а во втором кило стоит 799 рублей. Дешевые груши можно найти в «Магните» — килограмм за 94,99 рублей и в «Гиперболе» — 159 рублей. В остальных супермаркетах стоимость варьируется от 179 до 229 рублей. Килограмм слив продают за 94,99 рублей в «Магните» и за 99,99 рублей в «Перекрестке». Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Ягоды стоили почти пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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