Где даром продают сезонные фрукты в Екатеринбурге. Инфографика

Дешевую хурму в Екатеринбурге продают в «Магните»

11 октября 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Полкило хурмы можно купить за 74,95 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на сезонные фрукты в Екатеринбурге варьируются в зависимости от точек продаж, например, в «Магните» хурму продают за 74 рубля, а сливы в «Перекрестке» — за 99 рублей. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент сезонных фруктов в известных супермаркетах города и выяснил, где самые бюджетные цены. Подробнее — в инфографике. В «Перекрестке» хурма обойдется в 129,99 рублей, в «Пятерочке» — 169,99 рублей за килограмм, а в других изученных корреспондентом магазинах хурма стоит практически двести рублей. Инжир нашелся только в двух магазинах города: «Перекрестке» и Metro, причем в первом продается инжир фасованный по 250 граммов за 299,99 рублей, а во втором кило стоит 799 рублей. Дешевые груши можно найти в «Магните» — килограмм за 94,99 рублей и в «Гиперболе» — 159 рублей. В остальных супермаркетах стоимость варьируется от 179 до 229 рублей. Килограмм слив продают за 94,99 рублей в «Магните» и за 99,99 рублей в «Перекрестке». Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Ягоды стоили почти пять миллионов рублей. Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на сезонные фрукты в Екатеринбурге варьируются в зависимости от точек продаж, например, в «Магните» хурму продают за 74 рубля, а сливы в «Перекрестке» — за 99 рублей. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент сезонных фруктов в известных супермаркетах города и выяснил, где самые бюджетные цены. Подробнее — в инфографике. В «Перекрестке» хурма обойдется в 129,99 рублей, в «Пятерочке» — 169,99 рублей за килограмм, а в других изученных корреспондентом магазинах хурма стоит практически двести рублей. Инжир нашелся только в двух магазинах города: «Перекрестке» и Metro, причем в первом продается инжир фасованный по 250 граммов за 299,99 рублей, а во втором кило стоит 799 рублей. Дешевые груши можно найти в «Магните» — килограмм за 94,99 рублей и в «Гиперболе» — 159 рублей. В остальных супермаркетах стоимость варьируется от 179 до 229 рублей. Килограмм слив продают за 94,99 рублей в «Магните» и за 99,99 рублей в «Перекрестке». Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли 60 тонн хурмы из Узбекистана. Ягоды стоили почти пять миллионов рублей.