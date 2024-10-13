13 октября 2024
12 октября 2024

В Кургане создали робота для подрыва танков НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработку курганцев можно использовать для подрыва натовских танков и разведки
Разработку курганцев можно использовать для подрыва натовских танков и разведки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские разработчики создали робота, который можно будет использовать в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Разработка уже прошла полевые испытания. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил местный конструктор.

«Сделали робота на радиоуправлении. Уже провели полевые испытания», — рассказал URA.RU автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет». 

По словам разработчика, робота также можно использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Его начали создавать весной прошлого года на деньги благотворителей.

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Курганские разработчики создали робота, который можно будет использовать в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Разработка уже прошла полевые испытания. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил местный конструктор. «Сделали робота на радиоуправлении. Уже провели полевые испытания», — рассказал URA.RU автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет».  По словам разработчика, робота также можно использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Его начали создавать весной прошлого года на деньги благотворителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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