Разработку курганцев можно использовать для подрыва натовских танков и разведки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганские разработчики создали робота, который можно будет использовать в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Разработка уже прошла полевые испытания. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил местный конструктор.
«Сделали робота на радиоуправлении. Уже провели полевые испытания», — рассказал URA.RU автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет».
По словам разработчика, робота также можно использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Его начали создавать весной прошлого года на деньги благотворителей.
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