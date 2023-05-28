В Кургане робота для подрыва танков НАТО сделают бронированным

29 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Робот будет использоваться для борьбы с натовскими танками Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские разработчики сделают бронированный корпус для робота, который будет использоваться в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил конструктор. «Сейчас идет работа над корпусом, его изготавливаем из фанеры, потом по лекалам нам нарежут и сварят его из листа бронестали С500. Параллельно занимаемся подбором антенн для удаленного управления как на открытой местности, так и в городской застройке. После сборки опытного образца приступим к полевым испытаниям», — рассказал автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет». Ранее URA.RU писало, что курганцы купили электродвигатели и аккумуляторы для создания наземного робота. Он будет использоваться для борьбы с натовскими танками. До этого конструктором были закуплены гусеницы. Машину планируют также использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Робот создается на деньги благотворителей.

Курганские разработчики сделают бронированный корпус для робота, который будет использоваться в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил конструктор. «Сейчас идет работа над корпусом, его изготавливаем из фанеры, потом по лекалам нам нарежут и сварят его из листа бронестали С500. Параллельно занимаемся подбором антенн для удаленного управления как на открытой местности, так и в городской застройке. После сборки опытного образца приступим к полевым испытаниям», — рассказал автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет». Ранее URA.RU писало, что курганцы купили электродвигатели и аккумуляторы для создания наземного робота. Он будет использоваться для борьбы с натовскими танками. До этого конструктором были закуплены гусеницы. Машину планируют также использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Робот создается на деньги благотворителей.