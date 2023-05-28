28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В Кургане робота для подрыва танков НАТО сделают бронированным

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Робот будет использоваться для борьбы с натовскими танками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские разработчики сделают бронированный корпус для робота, который будет использоваться в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил конструктор.

«Сейчас идет работа над корпусом, его изготавливаем из фанеры, потом по лекалам нам нарежут и сварят его из листа бронестали С500. Параллельно занимаемся подбором антенн для удаленного управления как на открытой местности, так и в городской застройке. После сборки опытного образца приступим к полевым испытаниям», — рассказал автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет».

Ранее URA.RU писало, что курганцы купили электродвигатели и аккумуляторы для создания наземного робота. Он будет использоваться для борьбы с натовскими танками. До этого конструктором были закуплены гусеницы. Машину планируют также использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Робот создается на деньги благотворителей.

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Курганские разработчики сделают бронированный корпус для робота, который будет использоваться в зоне спецоперации для подрыва танков НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил конструктор. «Сейчас идет работа над корпусом, его изготавливаем из фанеры, потом по лекалам нам нарежут и сварят его из листа бронестали С500. Параллельно занимаемся подбором антенн для удаленного управления как на открытой местности, так и в городской застройке. После сборки опытного образца приступим к полевым испытаниям», — рассказал автор народного конструкторского бюро «СВО Пересвет». Ранее URA.RU писало, что курганцы купили электродвигатели и аккумуляторы для создания наземного робота. Он будет использоваться для борьбы с натовскими танками. До этого конструктором были закуплены гусеницы. Машину планируют также использовать для разведки и разминирования в зоне СВО. Робот создается на деньги благотворителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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