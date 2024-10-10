Полиция ХМАО задержала мужчину, который грозил женщине выкинуть ее ребенка из коляски

Полиция Нижневартовска (ХМАО) устанавливает мужчину, который оскорблял женщину на улице и угрожал выкинуть ее ребенка из коляски. Им оказался неоднократно привлекаемый к административной ответственности мужчина без определенного места жительства, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Установили личность мужчины, он без определенного места жительства. Он 16 раз привлекался к административной ответственности, 14 раз он попадал в спецприемник для отбытия административного ареста. По последнему инциденту [с коляской] на него составлен административный протокол по мелкому хулиганству», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на женщину во время прогулки напал агрессивный мужчина. Он набросился на нее с оскорблениями и угрожал выкинуть из коляски ее ребенка. По словам жителей, югорчанин уже не впервые проявляет агрессию по отношении к женщинам и детям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!