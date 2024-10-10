10 октября 2024

Полиция ХМАО задержала мужчину, который грозил женщине выкинуть ее ребенка из коляски

Житель ХМАО, угрожавший женщине с коляской, 16 раз привлекался к ответственности
© Служба новостей «URA.RU»
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Агрессору грозит административный арест
Агрессору грозит административный арест Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) устанавливает мужчину, который оскорблял женщину на улице и угрожал выкинуть ее ребенка из коляски. Им оказался неоднократно привлекаемый к административной ответственности мужчина без определенного места жительства, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Установили личность мужчины, он без определенного места жительства. Он 16 раз привлекался к административной ответственности, 14 раз он попадал в спецприемник для отбытия административного ареста. По последнему инциденту [с коляской] на него составлен административный протокол по мелкому хулиганству», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на женщину во время прогулки напал агрессивный мужчина. Он набросился на нее с оскорблениями и угрожал выкинуть из коляски ее ребенка. По словам жителей, югорчанин уже не впервые проявляет агрессию по отношении к женщинам и детям.

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) устанавливает мужчину, который оскорблял женщину на улице и угрожал выкинуть ее ребенка из коляски. Им оказался неоднократно привлекаемый к административной ответственности мужчина без определенного места жительства, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Установили личность мужчины, он без определенного места жительства. Он 16 раз привлекался к административной ответственности, 14 раз он попадал в спецприемник для отбытия административного ареста. По последнему инциденту [с коляской] на него составлен административный протокол по мелкому хулиганству», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на женщину во время прогулки напал агрессивный мужчина. Он набросился на нее с оскорблениями и угрожал выкинуть из коляски ее ребенка. По словам жителей, югорчанин уже не впервые проявляет агрессию по отношении к женщинам и детям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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