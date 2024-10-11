В челябинском городе дома остались без труб отопления

11 октября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

До холодов в Катав-Ивановске не успели подвести трубы отопления к 11 домам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) 11 многоквартирных домов остались к холодам без труб отопления. Как жительница улицы Мельникова Нина Курдакова сообщила URA.RU, в квартирах всего 12 градусов тепла. «В 20-х числах августа приехали работники подрядчика и спилили действовавшую теплотрассу. Новая трасса несколько лет делается и недоделана. Трубы так и валялись на земле. Под конец лета ими занялись, но сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Очередной назначили на 21 октября. Греемся от газовых плит», — рассказала URA.RU Курдакова. Под опекой женщины-инвалида двое подростков восьми и тринадцати лет. За окном лежит снег, и люди начали простывать. Власти и подрядчик, бывший врио мэра Петр Емельянов, два месяца разводят руками. Задержку связали с отсутствием труб и денег, чтобы их приобрести. Без тепла остались также жители улицы Караваева и стройгородка. Горожане обратились с жалобой в электронную приемную президента Путина. «В четверг, 10 октября, к системе подсоединили крайний дом на лыжной базе. Сделали с ошибкой: сегодня будут переделывать. В пятницу возле нескольких домов трубы „врезали“ в центральную магистраль, но здания не подключили. Другие трубы до сих пор валяются на земле. От холода в квартирах по углам пошла плесень», — посетовала собеседница URA.RU. В начале сентября жители 14 многоквартирных домов улицы Караваева Катав-Ивановска уже выражали опасения, что могут остаться без отопления зимой. Работы также вел Емельянов. Прокуратура региона взяла тогда ситуацию на контроль и предупредила заказчика и подрядчика о недопустимости нарушения закона. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться по телефону с врио начальника управления городской инженерной инфраструктуры мэрии Катав-Ивановска Александром Шефером и бизнесменом Емельяновым, но безрезультатно. На телефонные звонки они не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановске (Челябинская область) 11 многоквартирных домов остались к холодам без труб отопления. Как жительница улицы Мельникова Нина Курдакова сообщила URA.RU, в квартирах всего 12 градусов тепла. «В 20-х числах августа приехали работники подрядчика и спилили действовавшую теплотрассу. Новая трасса несколько лет делается и недоделана. Трубы так и валялись на земле. Под конец лета ими занялись, но сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Очередной назначили на 21 октября. Греемся от газовых плит», — рассказала URA.RU Курдакова. Под опекой женщины-инвалида двое подростков восьми и тринадцати лет. За окном лежит снег, и люди начали простывать. Власти и подрядчик, бывший врио мэра Петр Емельянов, два месяца разводят руками. Задержку связали с отсутствием труб и денег, чтобы их приобрести. Без тепла остались также жители улицы Караваева и стройгородка. Горожане обратились с жалобой в электронную приемную президента Путина. «В четверг, 10 октября, к системе подсоединили крайний дом на лыжной базе. Сделали с ошибкой: сегодня будут переделывать. В пятницу возле нескольких домов трубы „врезали“ в центральную магистраль, но здания не подключили. Другие трубы до сих пор валяются на земле. От холода в квартирах по углам пошла плесень», — посетовала собеседница URA.RU. В начале сентября жители 14 многоквартирных домов улицы Караваева Катав-Ивановска уже выражали опасения, что могут остаться без отопления зимой. Работы также вел Емельянов. Прокуратура региона взяла тогда ситуацию на контроль и предупредила заказчика и подрядчика о недопустимости нарушения закона. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться по телефону с врио начальника управления городской инженерной инфраструктуры мэрии Катав-Ивановска Александром Шефером и бизнесменом Емельяновым, но безрезультатно. На телефонные звонки они не ответили.