Челябинский губернатор Текслер отдал спецпоручения по борьбе со снегом

11 октября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Глава региона поручил убирать снег до того, как он растает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убирать снег нужно до того, как он растает, причем как в городах на тротуарах и во дворах, так и на трассах. Такое поручение дал 11 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В целом федеральные трассы, региональные и местные дороги в проезжем состоянии. Но местами есть гололедица, снежные накаты и заносы. Надо убирать», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что по данным мэрии челябинска, в городе работают свыше ста единиц коммунальной техники. Он поручил очищать от снега тротуары и проезды во дворах. Также Текслер заявил, что проверит результаты работы и сделает выводы. «Дал поручения и по тротуарам, и по дворовым проездам. Предупреждения от синоптиков были заранее, перед всеми службами стояла задача подготовиться, оперативно реагировать. Вот и проверим сейчас, сделаем выводы», — добавил Текслер. Глава региона заявил, что снег нужно убирать оперативно, не дожидаясь, пока растает. Снегопады начались в Челябинской области накануне вечером, 10 октября. По прогнозам синоптиков, снежная буря продлится в регионе до 12 октября. Онлайн-трансляцию событий в заснеженной Челябинской области читайте на сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убирать снег нужно до того, как он растает, причем как в городах на тротуарах и во дворах, так и на трассах. Такое поручение дал 11 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В целом федеральные трассы, региональные и местные дороги в проезжем состоянии. Но местами есть гололедица, снежные накаты и заносы. Надо убирать», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что по данным мэрии челябинска, в городе работают свыше ста единиц коммунальной техники. Он поручил очищать от снега тротуары и проезды во дворах. Также Текслер заявил, что проверит результаты работы и сделает выводы. «Дал поручения и по тротуарам, и по дворовым проездам. Предупреждения от синоптиков были заранее, перед всеми службами стояла задача подготовиться, оперативно реагировать. Вот и проверим сейчас, сделаем выводы», — добавил Текслер. Глава региона заявил, что снег нужно убирать оперативно, не дожидаясь, пока растает. Снегопады начались в Челябинской области накануне вечером, 10 октября. По прогнозам синоптиков, снежная буря продлится в регионе до 12 октября. Онлайн-трансляцию событий в заснеженной Челябинской области читайте на сайте URA.RU.