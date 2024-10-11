Челябинский губернатор Текслер отдал спецпоручения по борьбе со снегом

Убирать снег нужно до того, как он растает, причем как в городах на тротуарах и во дворах, так и на трассах. Такое поручение дал 11 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«В целом федеральные трассы, региональные и местные дороги в проезжем состоянии. Но местами есть гололедица, снежные накаты и заносы. Надо убирать», — заявил Текслер.
Губернатор отметил, что по данным мэрии челябинска, в городе работают свыше ста единиц коммунальной техники. Он поручил очищать от снега тротуары и проезды во дворах. Также Текслер заявил, что проверит результаты работы и сделает выводы.
«Дал поручения и по тротуарам, и по дворовым проездам. Предупреждения от синоптиков были заранее, перед всеми службами стояла задача подготовиться, оперативно реагировать. Вот и проверим сейчас, сделаем выводы», — добавил Текслер.
Глава региона заявил, что снег нужно убирать оперативно, не дожидаясь, пока растает. Снегопады начались в Челябинской области накануне вечером, 10 октября. По прогнозам синоптиков, снежная буря продлится в регионе до 12 октября. Онлайн-трансляцию событий в заснеженной Челябинской области читайте на сайте URA.RU.
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