В районе ХМАО назвали даты завершения речной навигации

Власти Нижневартовского района ХМАО озвучили примерные даты завершения речной навигации на местных маршрутах. Они совпадают с началом образования льда на реках: на Оби это 3 ноября, на реке Вах — 25 октября. Эти даты могут быть скорректированы в зависимости от погоды.
«Сегодня определены ориентировочные даты завершения навигации, которые будут уточняться в соответствии с прогнозом погоды от Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По информации гидрометеорологов, на данный момент ожидаемые сроки появления льда на реке Обь — 03 ноября (плюс/минус 5 дней), на реке Вах ледообразование прогнозируется с 25 октября», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале.
В связи с окончанием навигационного периода речное сообщение будет приостановлено. Закроются маршруты Ларьяк — Охтеурская переправа, Белорусский — Ларьяк, Покур — Ватинская протока, Нижневартовск — Вампугол, Нижневартовск — Былино — Соснина. Переправы через реку Обь в сторону Зайцевой Речки и через реку Вах в сторону Большетархово и Охтеурья также прекратят работу до весенней оттепели. В дальнейшем на местах планируют установить наплавные мосты, что займет от двух до четырех дней.
На период ледообразования транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами обеспечат вертолеты. Расписание воздушных рейсов обновят: с наступлением осенней распутицы добавится новый маршрут Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск, который будет выполняться трижды в неделю. Также вертолеты на маршруте Нижневартовск — Корлики будут делать промежуточные посадки в Ларьяке и Чехломее.
Кроме того, после закрытия речного сообщения будут приостановлены автобусные маршруты Нижневартовск — Охтеурская переправа и Покур — Нижневартовск. С наступлением устойчивых отрицательных температур подрядчики постоят автозимников и зальют ледовые переправы.
Ранее URA.RU писало, что в мае 2024 года в Нижневартовском районе открыли речную навигацию. Из-за запуска водного транспорта отменили вертолетные и автобусные рейсы.
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