Польша и Прибалтика допускают возможность атаки на Санкт-Петербург в случае конфликта с Россией. Об этом рассказал начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак.
«Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — передает слова Анджейчака издание Bild. Советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис также выразил мнение, что после конфликта на Украине Россия якобы может угрожать странам Балтии и Польше.
В июле 2023 года лидер эстонской партии Koos Олег Иванов заявил, что в течение двух лет под Санкт-Петербургом будут построены базы НАТО, что может привести к провокациям со стороны Эстонии. Он отметил, что базы расположатся всего в ста километрах от города, и ракеты смогут достигнуть Санкт-Петербурга за считанные минуты.
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