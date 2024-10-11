В Польше допустили атаку на Петербург при конфликте с РФ

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Польша ударит по Петербургу в случае конфликта с Россией, заявил Анджейчак
Польша ударит по Петербургу в случае конфликта с Россией, заявил Анджейчак Фото:

Польша и Прибалтика допускают возможность атаки на Санкт-Петербург в случае конфликта с Россией. Об этом рассказал начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак.

«Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — передает слова Анджейчака издание Bild. Советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис также выразил мнение, что после конфликта на Украине Россия якобы может угрожать странам Балтии и Польше.

В июле 2023 года лидер эстонской партии Koos Олег Иванов заявил, что в течение двух лет под Санкт-Петербургом будут построены базы НАТО, что может привести к провокациям со стороны Эстонии. Он отметил, что базы расположатся всего в ста километрах от города, и ракеты смогут достигнуть Санкт-Петербурга за считанные минуты.

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Польша и Прибалтика допускают возможность атаки на Санкт-Петербург в случае конфликта с Россией. Об этом рассказал начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак. «Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — передает слова Анджейчака издание Bild. Советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис также выразил мнение, что после конфликта на Украине Россия якобы может угрожать странам Балтии и Польше. В июле 2023 года лидер эстонской партии Koos Олег Иванов заявил, что в течение двух лет под Санкт-Петербургом будут построены базы НАТО, что может привести к провокациям со стороны Эстонии. Он отметил, что базы расположатся всего в ста километрах от города, и ракеты смогут достигнуть Санкт-Петербурга за считанные минуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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