Алаудинов назвал Священные Писания источником своих прогнозов по Украине

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов раскрыл секрет своих прогнозов по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания (собрание священных книг в авраамических религиях: иудаизме, христианстве, исламе). Об этом командир рассказал в интервью журналистам.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды».

Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге.

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Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания (собрание священных книг в авраамических религиях: иудаизме, христианстве, исламе). Об этом командир рассказал в интервью журналистам. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды». Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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