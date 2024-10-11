Алаудинов назвал Священные Писания источником своих прогнозов по Украине

11 октября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов раскрыл секрет своих прогнозов по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания (собрание священных книг в авраамических религиях: иудаизме, христианстве, исламе). Об этом командир рассказал в интервью журналистам. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды». Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания (собрание священных книг в авраамических религиях: иудаизме, христианстве, исламе). Об этом командир рассказал в интервью журналистам. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды». Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге.