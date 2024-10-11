В Тюмени выступит Стас Пьеха

Концерт пройдет 18 ноября
В Тюмени с сольным концертом выступит певец Стас Пьеха. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов.
«Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на российской сцене», — указано в анонсе. Выступление состоится 18 ноября.
Ранее агентство писало о том, что в разговоре с журналистами певец разоткровенничался и рассказал, что между карьерой и личной жизнью выбирает первое. Пьеха считает, что женщина поглощает всю энергию, которую нужно вкладывать в творчество.
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