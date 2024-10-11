В Тюмени выступит Стас Пьеха

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Концерт пройдет 18 ноября
Концерт пройдет 18 ноября Фото:

В Тюмени с сольным концертом выступит певец Стас Пьеха. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов.

«Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на российской сцене», — указано в анонсе. Выступление состоится 18 ноября.

Ранее агентство писало о том, что в разговоре с журналистами певец разоткровенничался и рассказал, что между карьерой и личной жизнью выбирает первое. Пьеха считает, что женщина поглощает всю энергию, которую нужно вкладывать в творчество.

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В Тюмени с сольным концертом выступит певец Стас Пьеха. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов. «Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на российской сцене», — указано в анонсе. Выступление состоится 18 ноября. Ранее агентство писало о том, что в разговоре с журналистами певец разоткровенничался и рассказал, что между карьерой и личной жизнью выбирает первое. Пьеха считает, что женщина поглощает всю энергию, которую нужно вкладывать в творчество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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