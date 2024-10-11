Меню для голодного студента, визит актера Миронова и нищие зарплаты водителей автобусов: Ямал 11 октября

Народный артист РФ Евгений Миронов встретится с жителями Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальским студентам в следующем году не придется голодать
Ямальским студентам в следующем году не придется голодать Фото:

В Ямальском многопрофильном колледже готовят меню для студентов на 2025 год, в Ноябрьске ждут актера Евгения Миронова, а в Салехарде водителям автобусов не на что жить. Об этих и других событиях на Ямале 11 октября — в подборке URA.RU.

  • Ямальских студентов в следующем году будут кормить курами, яйцами, крупами, молоком и йогуртами. На это выделили бюджет в 14 млн рублей.
  • В Ноябрьск приедет актер, худрук «Театра наций»»»»» Евгений Миронов. Творческая встреча запланирована на 26 октября.
  • «В ЯНАО очень дорогое жилье, зарплаты простых работяг не соответствуют региону. Говорят, что на севере можно заработать — ничего подобного», — жалуются водители в Салехарде.
  • На Ямале начались внеплановые проверки в учебных заведениях после ЧП с учеником школы №17 в Новом Уренгое, который пронес в школу пневматический пистолет. Руководствам школ указали на усиление контроля за вопросами безопасности.
  • Руководитель УФНС по ЯНАО Яна Калюжина, которую подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, была взята под стражу в Москве. Об этом сообщили URA.RU независимые источники. 
  • Младший сержант Сергей Еникеев в составе группы совершил подвиг в Новопокровском (ДНР), оказывая огнеметную поддержку боевым товарищам. В итоге бойцы без потерь заняли опорный пункт противника и удерживали оборону, попытка прорыва была сорвана.
  • Авиакомпания «Ямал»»»»» назвала миллионного пассажира — им стал житель Лабытнанги Данил Пороховниченко. Он направлялся по делам из Салехарда в Екатеринбург, когда во время регистрации ему объявили эту новость. 

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В Ямальском многопрофильном колледже готовят меню для студентов на 2025 год, в Ноябрьске ждут актера Евгения Миронова, а в Салехарде водителям автобусов не на что жить. Об этих и других событиях на Ямале 11 октября — в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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