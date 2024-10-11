Foreign Policy: экономика Украины рухнет после взятия Покровска

11 октября 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ наносят удары под Покровском, которые могут пошатнуть экономику Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине в случае потери контроля над Покровском в ДНР грозит обрушение экономики. Об этом заявил исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко. «Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны. Без сталелитейных заводов украинская экономика попросту умрет», — отметил со ссылкой на Зинченко американский журнал Foreign Policy. Как уточнило издание, экономическая значимость Покровска обусловлена его ролью в поставках угля для производства чугуна. Сталелитейная промышленность, в свою очередь, является важным источником налоговых доходов и экспорта для Украины. Как сообщало URA.RU ранее, украинская армия укрепила оборону Покровска, потому что боится фланговых ударов российских бойцов. ВС РФ уже преодолели первые две линии обороны ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине в случае потери контроля над Покровском в ДНР грозит обрушение экономики. Об этом заявил исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко. «Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны. Без сталелитейных заводов украинская экономика попросту умрет», — отметил со ссылкой на Зинченко американский журнал Foreign Policy. Как уточнило издание, экономическая значимость Покровска обусловлена его ролью в поставках угля для производства чугуна. Сталелитейная промышленность, в свою очередь, является важным источником налоговых доходов и экспорта для Украины. Как сообщало URA.RU ранее, украинская армия укрепила оборону Покровска, потому что боится фланговых ударов российских бойцов. ВС РФ уже преодолели первые две линии обороны ВСУ.