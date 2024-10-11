У школьников с высоким IQ обнаружили склонность к алкоголизму

12 октября 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Высокое IQ у школьников с возрастом увеличивает вероятность потребления алкоголя на 1,6%, заявили американские ученые Фото: Илья Московец © URA.RU Люди с более высоким уровнем IQ в школьные годы в зрелом возрасте чаще становятся умеренными или активными потребителями алкоголя. Оказалось, что в старших классах те, кто показывал более высокие результаты по IQ, с возрастом чаще употребляли алкоголь. Такую статистику предоставили ученые из Медицинского центра Университета Техаса. «Каждый дополнительный балл IQ увеличивает вероятность умеренного или активного потребления алкоголя на 1,6%», — говорится в результатах исследования. Информацию передает « Ридус» . Предполагается, что стресс, характерный для людей с высоким интеллектом, может способствовать социальным ситуациям, в которых чаще употребляется алкоголь. Для анализа были использованы данные 8 254 человек, которые дважды — в 1992 и 2004 годах — предоставили информацию о своих алкогольных привычках. Участникам на тот момент было около 53 и 65 лет соответственно. Исследователи разделили их на группы по частоте употребления алкоголя: умеренное и чрезмерное потребление. Отмечается что в планах у ученых продолжение изучения данной темы с более обширной выборкой, включая людей разного возраста и уровня дохода. Согласно данным опроса, в России 48% воздерживаются от употребления алкогольных напитков. Это почти равняется числу тех, кто употребляет спиртное (52%). Директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти Кирилл Родин отмечает два ключевых изменения за последние два десятилетия: уменьшение объемов потребления алкоголя среди россиян и изменение его структуры. Двадцать лет назад доля трезвенников была значительно меньше по сравнению с долей потребителей алкоголя (27% против 73%). Сегодня же из тех, кто употребляет алкоголь, большинство предпочитают некрепкие напитки: вино (19%), пиво и водка (18 и 11% соответственно). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люди с более высоким уровнем IQ в школьные годы в зрелом возрасте чаще становятся умеренными или активными потребителями алкоголя. Оказалось, что в старших классах те, кто показывал более высокие результаты по IQ, с возрастом чаще употребляли алкоголь. Такую статистику предоставили ученые из Медицинского центра Университета Техаса. «Каждый дополнительный балл IQ увеличивает вероятность умеренного или активного потребления алкоголя на 1,6%», — говорится в результатах исследования. Информацию передает «Ридус». Предполагается, что стресс, характерный для людей с высоким интеллектом, может способствовать социальным ситуациям, в которых чаще употребляется алкоголь. Для анализа были использованы данные 8 254 человек, которые дважды — в 1992 и 2004 годах — предоставили информацию о своих алкогольных привычках. Участникам на тот момент было около 53 и 65 лет соответственно. Исследователи разделили их на группы по частоте употребления алкоголя: умеренное и чрезмерное потребление. Отмечается что в планах у ученых продолжение изучения данной темы с более обширной выборкой, включая людей разного возраста и уровня дохода. Согласно данным опроса, в России 48% воздерживаются от употребления алкогольных напитков. Это почти равняется числу тех, кто употребляет спиртное (52%). Директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти Кирилл Родин отмечает два ключевых изменения за последние два десятилетия: уменьшение объемов потребления алкоголя среди россиян и изменение его структуры. Двадцать лет назад доля трезвенников была значительно меньше по сравнению с долей потребителей алкоголя (27% против 73%). Сегодня же из тех, кто употребляет алкоголь, большинство предпочитают некрепкие напитки: вино (19%), пиво и водка (18 и 11% соответственно).