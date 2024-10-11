Список курганских травмпунктов, куда можно обратиться с травмами из-за гололеда

В Кургане работают три травмпункта, куда можно обратиться пострадавшим

12 октября 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Пациенты могут обратиться в три травмпункта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курган засыпало снегом, а на тротуарах и дорогах образовалась тонкая корка льда. В связи с этим резко возросла вероятность получения травм и переломов. URA.RU приводит список травмпунктов, куда могут обратиться пострадавшие курганцы. Всего в Кургане есть три травмпункта, один из них работает круглосуточно. В травмпункте Курганской детской поликлиники не работает рентген, но родителей с пациентами доставляют в филиал, расположенный в Заозерном, и обратно в травмпункт на транспорте медучреждения. Адреса травматологических пунктов: Курганская детская поликлиника, расположенная по улице Коли Мяготина, 114. График работы: 08:00 — 21:00 с понедельника по пятницу, 09:00—21:00 в субботу и воскресенье. Телефон для связи: +7 (3522) 44—35—70, +7 (3522) 25—03—03;

Курганская больница скорой медицинской помощи по улице Красина, 50. График работы: круглосуточно. Телефон для связи: +7 (3522) 46—56—05;

Центр ДНК по улице Карла Маркса, 106б. График работы: 08:00 — 19:00 с понедельника по субботу, в воскресенье выходной. Телефон для связи: +7 (3522) 22—22—33. Первый снег пришел в Курганскую область 10 октября. Первым снегопад накрыл город Далматово. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Шадринске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курган засыпало снегом, а на тротуарах и дорогах образовалась тонкая корка льда. В связи с этим резко возросла вероятность получения травм и переломов. URA.RU приводит список травмпунктов, куда могут обратиться пострадавшие курганцы. Всего в Кургане есть три травмпункта, один из них работает круглосуточно. В травмпункте Курганской детской поликлиники не работает рентген, но родителей с пациентами доставляют в филиал, расположенный в Заозерном, и обратно в травмпункт на транспорте медучреждения. Адреса травматологических пунктов: Первый снег пришел в Курганскую область 10 октября. Первым снегопад накрыл город Далматово. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Шадринске.