11 октября 2024

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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СК ХМАО возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек на пожаре в ХМАО
СК ХМАО возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек на пожаре в ХМАО Фото:

В следственном комитете ХМАО возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после пожара в многоквартирном доме Нефтеюганска, где погибли два человека. Об этом сообщили в СК России по ХМАО — Югре.

«По факту произошедшего Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — сообщили в telegram-канале следственного комитета Югры.

Сотрудники СК проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания выяснят на пожарно-технической экспертизе. 

О пожаре в Нефтеюганске сообщили утром 12 октября. На втором этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Огонь охватил 720 квадратных метров кровли здания. Позже МЧС ХМАО сообщило, что во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины

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В следственном комитете ХМАО возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после пожара в многоквартирном доме Нефтеюганска, где погибли два человека. Об этом сообщили в СК России по ХМАО — Югре. «По факту произошедшего Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — сообщили в telegram-канале следственного комитета Югры. Сотрудники СК проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания выяснят на пожарно-технической экспертизе.  О пожаре в Нефтеюганске сообщили утром 12 октября. На втором этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Огонь охватил 720 квадратных метров кровли здания. Позже МЧС ХМАО сообщило, что во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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