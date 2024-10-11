11 октября 2024

«По тротуару на коньках»: екатеринбуржцы пожаловались на гололед. Видео

Жители Екатеринбурга пожаловались на покрытие льдом дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане отмечают, что на улицах сейчас очень скользко
Горожане отмечают, что на улицах сейчас очень скользко Фото:

Екатеринбуржцы пожаловались на гололед, сковавший город утром 12 октября. Пробок из-за него не возникло, но передвигаться по тротуару оказалось трудно. Видео заледеневших улиц горожане опубликовали в соцсетях.

«Сильно скользко? На видео Академический район. Там впору двигаться по тротуару на коньках», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург №1». На опубликованном каналом видео заметен заледеневший тротуар. 

В ближайшее время заморозки не уйдут из региона — выходные ожидаются холодные и пасмурные. В ночь на 13 октября температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон, расположившийся над регионом, прогреется.

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Екатеринбуржцы пожаловались на гололед, сковавший город утром 12 октября. Пробок из-за него не возникло, но передвигаться по тротуару оказалось трудно. Видео заледеневших улиц горожане опубликовали в соцсетях. «Сильно скользко? На видео Академический район. Там впору двигаться по тротуару на коньках», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург №1». На опубликованном каналом видео заметен заледеневший тротуар.  В ближайшее время заморозки не уйдут из региона — выходные ожидаются холодные и пасмурные. В ночь на 13 октября температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон, расположившийся над регионом, прогреется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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