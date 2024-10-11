11 октября 2024

В Челябинской области образовалась пробка из-за перегородившей трассу фуры

В Челябинской области многокилометровая пробка из-за перегородившей трассу фуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, пробка автомобильная, шоссе батоническое
На трассе М5 в Челябинской области образовался затор Фото:

Утром 12 октября на трассе в Челябинской области образовался затор. Движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров около города Сим. Дорогу перегородил большегруз, передают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Фура стоит после Сима в направлении Уфы. Если едите из Уфы, то перед Симом получается», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Пользователи в комментариях уточнили, что по состоянию на 10 утра 12 октября машину убрали. Но затор сохраняется. По информации сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров.

В Челябинской области осадки в виде снега и метелей привели к затруднению движения на дорогах и авариям. В Сосновском районе два человека погибли в лобовом столкновении.

Фура перегородила дорогу в районе Сима Челябинской области. Из-за этого образовалась пробка
Фура перегородила дорогу в районе Сима Челябинской области. Из-за этого образовалась пробка

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Утром 12 октября на трассе в Челябинской области образовался затор. Движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров около города Сим. Дорогу перегородил большегруз, передают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «Фура стоит после Сима в направлении Уфы. Если едите из Уфы, то перед Симом получается», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Пользователи в комментариях уточнили, что по состоянию на 10 утра 12 октября машину убрали. Но затор сохраняется. По информации сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров. В Челябинской области осадки в виде снега и метелей привели к затруднению движения на дорогах и авариям. В Сосновском районе два человека погибли в лобовом столкновении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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