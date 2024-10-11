В Челябинской области образовалась пробка из-за перегородившей трассу фуры

Утром 12 октября на трассе в Челябинской области образовался затор. Движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров около города Сим. Дорогу перегородил большегруз, передают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
«Фура стоит после Сима в направлении Уфы. Если едите из Уфы, то перед Симом получается», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
Пользователи в комментариях уточнили, что по состоянию на 10 утра 12 октября машину убрали. Но затор сохраняется. По информации сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на участке протяженностью около 20 километров.
В Челябинской области осадки в виде снега и метелей привели к затруднению движения на дорогах и авариям. В Сосновском районе два человека погибли в лобовом столкновении.
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