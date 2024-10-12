День каминг-аута* в Москве закончился массовым задержанием

Shot: полиция задержала 50 человек в день каминг-аута в столичном гей-клубе
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители заглянули в гей-клуб в Москве и задержали 50 человек
Правоохранители заглянули в гей-клуб в Москве и задержали 50 человек Фото:

В столичном гей-клубе (относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено) «Центральная станция» прошел день каминг-аута, в результате которого в отделение полиции были доставлены 50 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В отделение полиции уехали более 50 сотрудников и посетителей клуба для проверки и объяснений», — говорится в сообщении. Сотрудники МВД провели ночной рейд в московском клубе «Центральная Станция», расположенном на улице Ленинская Слобода, в ходе которого около 200 посетителей были проверены на наличие запрещённых веществ. В полицию для дальнейшей проверки и дачи объяснений были доставлены более 50 человек. Аналогичные мероприятия прошли и в клубе «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что московские гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» могут быть закрыты после обращения депутата Виталия Милонова в полицию. Причиной стали выступления артистов, которые дискредитируют ВС РФ и пародируют ВДВ.

*Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено

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В столичном гей-клубе (относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено) «Центральная станция» прошел день каминг-аута, в результате которого в отделение полиции были доставлены 50 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В отделение полиции уехали более 50 сотрудников и посетителей клуба для проверки и объяснений», — говорится в сообщении. Сотрудники МВД провели ночной рейд в московском клубе «Центральная Станция», расположенном на улице Ленинская Слобода, в ходе которого около 200 посетителей были проверены на наличие запрещённых веществ. В полицию для дальнейшей проверки и дачи объяснений были доставлены более 50 человек. Аналогичные мероприятия прошли и в клубе «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что московские гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» могут быть закрыты после обращения депутата Виталия Милонова в полицию. Причиной стали выступления артистов, которые дискредитируют ВС РФ и пародируют ВДВ. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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