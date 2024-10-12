День каминг-аута* в Москве закончился массовым задержанием

В столичном гей-клубе (относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено) «Центральная станция» прошел день каминг-аута, в результате которого в отделение полиции были доставлены 50 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В отделение полиции уехали более 50 сотрудников и посетителей клуба для проверки и объяснений», — говорится в сообщении. Сотрудники МВД провели ночной рейд в московском клубе «Центральная Станция», расположенном на улице Ленинская Слобода, в ходе которого около 200 посетителей были проверены на наличие запрещённых веществ. В полицию для дальнейшей проверки и дачи объяснений были доставлены более 50 человек. Аналогичные мероприятия прошли и в клубе «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что московские гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» могут быть закрыты после обращения депутата Виталия Милонова в полицию. Причиной стали выступления артистов, которые дискредитируют ВС РФ и пародируют ВДВ.
*Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.