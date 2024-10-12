Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Ровеньках. Видео

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В Ровеньках в ЛНР ликвидировали пожар на нефтебазе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в Ровеньках из-за атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза. Загорелся один резервуар, пострадавших при этом не обнаружено. В Минтопэнерго региона сообщили, что пожар был ликвидирован и не повлияет на ситуацию с обеспечением топлива. На данный момент все автомобильные заправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме.

«Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением Республики», — передает Минтопэнерго региона в telegram-канале. Пожар был ликвидирован с помощью пяти единиц техники и 28 специалистов.

Отмечается, что на данный момент поставки топлива проходят без перебоев, все станции АЗС работают в штатном режиме. Кроме того, на территории ЛНР запас топлива соответствует плану.

Ранее сообщалось, что российскую территорию пытались атаковать 47 беспилотников противника. По данным Минобороны, 17 дронов были сбиты в Краснодарском крае, 16 — в акватории Азовского моря, 12 уничтожены над Курской областью и еще два — над Белгородской областью.

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в Ровеньках из-за атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза. Загорелся один резервуар, пострадавших при этом не обнаружено. В Минтопэнерго региона сообщили, что пожар был ликвидирован и не повлияет на ситуацию с обеспечением топлива. На данный момент все автомобильные заправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме. «Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением Республики», — передает Минтопэнерго региона в telegram-канале. Пожар был ликвидирован с помощью пяти единиц техники и 28 специалистов. Отмечается, что на данный момент поставки топлива проходят без перебоев, все станции АЗС работают в штатном режиме. Кроме того, на территории ЛНР запас топлива соответствует плану. Ранее сообщалось, что российскую территорию пытались атаковать 47 беспилотников противника. По данным Минобороны, 17 дронов были сбиты в Краснодарском крае, 16 — в акватории Азовского моря, 12 уничтожены над Курской областью и еще два — над Белгородской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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