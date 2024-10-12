Происшествия Пожары Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Ровеньках. Видео 12 октября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + В Ровеньках в ЛНР ликвидировали пожар на нефтебазе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной Республике (ЛНР) в Ровеньках из-за атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза. Загорелся один резервуар, пострадавших при этом не обнаружено. В Минтопэнерго региона сообщили, что пожар был ликвидирован и не повлияет на ситуацию с обеспечением топлива. На данный момент все автомобильные заправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме. «Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением Республики», — передает Минтопэнерго региона в telegram-канале . Пожар был ликвидирован с помощью пяти единиц техники и 28 специалистов. Отмечается, что на данный момент поставки топлива проходят без перебоев, все станции АЗС работают в штатном режиме. Кроме того, на территории ЛНР запас топлива соответствует плану. Ранее сообщалось, что российскую территорию пытались атаковать 47 беспилотников противника. По данным Минобороны, 17 дронов были сбиты в Краснодарском крае, 16 — в акватории Азовского моря, 12 уничтожены над Курской областью и еще два — над Белгородской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Луганской Народной Республике (ЛНР) в Ровеньках из-за атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза. Загорелся один резервуар, пострадавших при этом не обнаружено. В Минтопэнерго региона сообщили, что пожар был ликвидирован и не повлияет на ситуацию с обеспечением топлива. На данный момент все автомобильные заправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме. «Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением Республики», — передает Минтопэнерго региона в telegram-канале. Пожар был ликвидирован с помощью пяти единиц техники и 28 специалистов. Отмечается, что на данный момент поставки топлива проходят без перебоев, все станции АЗС работают в штатном режиме. Кроме того, на территории ЛНР запас топлива соответствует плану. Ранее сообщалось, что российскую территорию пытались атаковать 47 беспилотников противника. По данным Минобороны, 17 дронов были сбиты в Краснодарском крае, 16 — в акватории Азовского моря, 12 уничтожены над Курской областью и еще два — над Белгородской областью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям