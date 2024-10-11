11 октября 2024

Екатеринбург ждет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем в Екатеринбурге будет тепло, несмотря на ночные заморозки
Днем в Екатеринбурге будет тепло, несмотря на ночные заморозки Фото:

В Екатеринбурге после холодных выходных ожидается небольшое потепление. Днем воздух будет прогреваться примерно до +5 градусов, но по ночам сохранится отрицательная температура, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Антициклон постепенно будет прогреваться. В его систему по западной периферии поступает высотное тепло. На приземной температуре это отразится в виде дневных потеплений, по ночам будет сохраняться отрицательная температура», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако в ночь на воскресенье, 13 октября, температура воздуха может опустится до -10 градусов, но днем она поднимется до +5. Днем 14 октября ожидается +7, а уже 15 октября температура поднимется до +8.

Помимо этого, 11 октября стало самым холодным за 42 года — среднесуточная температура составила -3,2, что на 8,5 градусов меньше нормы.

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В Екатеринбурге после холодных выходных ожидается небольшое потепление. Днем воздух будет прогреваться примерно до +5 градусов, но по ночам сохранится отрицательная температура, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Антициклон постепенно будет прогреваться. В его систему по западной периферии поступает высотное тепло. На приземной температуре это отразится в виде дневных потеплений, по ночам будет сохраняться отрицательная температура», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако в ночь на воскресенье, 13 октября, температура воздуха может опустится до -10 градусов, но днем она поднимется до +5. Днем 14 октября ожидается +7, а уже 15 октября температура поднимется до +8. Помимо этого, 11 октября стало самым холодным за 42 года — среднесуточная температура составила -3,2, что на 8,5 градусов меньше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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