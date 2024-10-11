Екатеринбург ждет потепление

В Екатеринбурге после холодных выходных ожидается небольшое потепление. Днем воздух будет прогреваться примерно до +5 градусов, но по ночам сохранится отрицательная температура, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Антициклон постепенно будет прогреваться. В его систему по западной периферии поступает высотное тепло. На приземной температуре это отразится в виде дневных потеплений, по ночам будет сохраняться отрицательная температура», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Однако в ночь на воскресенье, 13 октября, температура воздуха может опустится до -10 градусов, но днем она поднимется до +5. Днем 14 октября ожидается +7, а уже 15 октября температура поднимется до +8.
Помимо этого, 11 октября стало самым холодным за 42 года — среднесуточная температура составила -3,2, что на 8,5 градусов меньше нормы.
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