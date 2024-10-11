Челябинский «Трактор» на родном льду обыграл «Торпедо»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 12 октября обыграл нижегородский «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет матча — 5:4.
На второй минуте встречи шайбу в ворота противника закинул Максим Шабанов из «Трактора». Вначале второго периода гости отыгрались. Спустя пару минут челябинцы вновь вырвались вперед благодаря атаке Сергея Телегина.
Третий период нижегородцы открыли голом, сравняв счет. Ответ хозяев льда не заставил себя ждать: две шайбы в ворота соперника отправили Александр Кадейкин и Владимир Ткачев. «Торпедо» дважды забил в ответ. Итог встречи определил овертайм: «Трактор» вырвал победу.
Игра проходила на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова. Здесь же 9 октября челябинцы встретились с владивостокским «Адмиралом», одержав победу со счетом 2:0.
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