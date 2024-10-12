ФК «Урал» победил в дерби. Видео

В Екатеринбурге ФК «Урал» обыграл «Тюмень» со счетом 1:0

12 октября 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Победа над «Тюменью» стала первой для «Урала» за последние три матча в Первой лиге Фото: Александр Стародумов © URA.RU Футбольный клуб «Урал» выиграл в уральско-сибирском дерби у «Тюмени». Матч 14-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 6,7 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU. В первом тайме «Урал» владел инициативой, пока не открыл счет. На 30-й минуте защитник Егор Мосин замкнул навес партнера. После этого футболисты ФК «Тюмень» стали чаще прорываться в зону соперника, но опасных моментов создать не смогли. Во втором тайме голов забито не было, несмотря на попытки обеих команд. После этого тура «Шмели» вновь попали в зону прямого выхода в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Уральцы пока занимают второе место в таблице с 25 очками. Столько же у одного из главных конкурентов — тульского «Арсенала», однако у них есть матч в запасе. Другой конкурент в лице московского «Торпедо» 12 октября играет матч с саратовским «Соколом», и в случае победы возглавит турнирную таблицу Первой лиги. В прошлом матче ФК «Урал» упустил победу в матче с «Торпедо», сыграв вничью — 1:1. А до этого потерпел крупнейшее поражение в Первой лиге сезона 2024/25. «Шмели» тогда проиграли «Енисею» в Красноярске со счетом 3:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» выиграл в уральско-сибирском дерби у «Тюмени». Матч 14-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 6,7 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU. В первом тайме «Урал» владел инициативой, пока не открыл счет. На 30-й минуте защитник Егор Мосин замкнул навес партнера. После этого футболисты ФК «Тюмень» стали чаще прорываться в зону соперника, но опасных моментов создать не смогли. Во втором тайме голов забито не было, несмотря на попытки обеих команд. После этого тура «Шмели» вновь попали в зону прямого выхода в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Уральцы пока занимают второе место в таблице с 25 очками. Столько же у одного из главных конкурентов — тульского «Арсенала», однако у них есть матч в запасе. Другой конкурент в лице московского «Торпедо» 12 октября играет матч с саратовским «Соколом», и в случае победы возглавит турнирную таблицу Первой лиги. В прошлом матче ФК «Урал» упустил победу в матче с «Торпедо», сыграв вничью — 1:1. А до этого потерпел крупнейшее поражение в Первой лиге сезона 2024/25. «Шмели» тогда проиграли «Енисею» в Красноярске со счетом 3:0.