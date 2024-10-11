11 октября 2024

«Автомобилист» обидно проиграл команде Ротенберга в Питере

«Автомоблист» проиграл СКА в КХЛ, пропустив четыре шайбы в третьем периоде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК "Автомобилист" против лидера КХЛ - "Локомотива"; 1 октября 2024 год, локомотив, хк автомобилист, хоккей
После второго периода «Автомобилист» вел со счетом 2:1 (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА. Уральцы пропустили четыре шайбы от команды Романа Ротенберга в третьем периоде. Игра 16-го тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счетом 5:2 (1:1; 0:1; 4:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», передает сайт khl.ru.

В первом периоде команды забросили по одной шайбе. Первым отличился нападающий СКА Евгений Кузнецов, который вышел один на один с вратарем соперника и переиграл его. «Автомобилист» ответил голом бывшего игрока петербуржцев — нападающего Брендана Лайпсика. Шайба залетела с отскоком.

Во втором периоде ХК «Автомобилист» смог выйти вперед за счет гола форварда Брукса Мэйсека. Он воспользовался игрой в большинстве 5 на 3. Третий период остался за СКА, ведь они смогли четырежды отличиться и забрать победу с итоговым счетом 5:2. Голы забили нападающие армейцев Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, который пробил уже по пустым воротам «Автомобилиста».

После этого тура ХК «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 20 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы выиграли по буллитам у ЦСКА в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА. Уральцы пропустили четыре шайбы от команды Романа Ротенберга в третьем периоде. Игра 16-го тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счетом 5:2 (1:1; 0:1; 4:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», передает сайт khl.ru. В первом периоде команды забросили по одной шайбе. Первым отличился нападающий СКА Евгений Кузнецов, который вышел один на один с вратарем соперника и переиграл его. «Автомобилист» ответил голом бывшего игрока петербуржцев — нападающего Брендана Лайпсика. Шайба залетела с отскоком. Во втором периоде ХК «Автомобилист» смог выйти вперед за счет гола форварда Брукса Мэйсека. Он воспользовался игрой в большинстве 5 на 3. Третий период остался за СКА, ведь они смогли четырежды отличиться и забрать победу с итоговым счетом 5:2. Голы забили нападающие армейцев Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, который пробил уже по пустым воротам «Автомобилиста». После этого тура ХК «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 20 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы выиграли по буллитам у ЦСКА в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...