«Автомобилист» обидно проиграл команде Ротенберга в Питере

«Автомоблист» проиграл СКА в КХЛ, пропустив четыре шайбы в третьем периоде

12 октября 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

После второго периода «Автомобилист» вел со счетом 2:1 (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА. Уральцы пропустили четыре шайбы от команды Романа Ротенберга в третьем периоде. Игра 16-го тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счетом 5:2 (1:1; 0:1; 4:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», передает сайт khl.ru. В первом периоде команды забросили по одной шайбе. Первым отличился нападающий СКА Евгений Кузнецов, который вышел один на один с вратарем соперника и переиграл его. «Автомобилист» ответил голом бывшего игрока петербуржцев — нападающего Брендана Лайпсика. Шайба залетела с отскоком. Во втором периоде ХК «Автомобилист» смог выйти вперед за счет гола форварда Брукса Мэйсека. Он воспользовался игрой в большинстве 5 на 3. Третий период остался за СКА, ведь они смогли четырежды отличиться и забрать победу с итоговым счетом 5:2. Голы забили нападающие армейцев Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, который пробил уже по пустым воротам «Автомобилиста». После этого тура ХК «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 20 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы выиграли по буллитам у ЦСКА в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА. Уральцы пропустили четыре шайбы от команды Романа Ротенберга в третьем периоде. Игра 16-го тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась со счетом 5:2 (1:1; 0:1; 4:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», передает сайт khl.ru. В первом периоде команды забросили по одной шайбе. Первым отличился нападающий СКА Евгений Кузнецов, который вышел один на один с вратарем соперника и переиграл его. «Автомобилист» ответил голом бывшего игрока петербуржцев — нападающего Брендана Лайпсика. Шайба залетела с отскоком. Во втором периоде ХК «Автомобилист» смог выйти вперед за счет гола форварда Брукса Мэйсека. Он воспользовался игрой в большинстве 5 на 3. Третий период остался за СКА, ведь они смогли четырежды отличиться и забрать победу с итоговым счетом 5:2. Голы забили нападающие армейцев Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, который пробил уже по пустым воротам «Автомобилиста». После этого тура ХК «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 20 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы выиграли по буллитам у ЦСКА в Москве.