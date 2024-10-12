Курганский тяжелоатлет Подкорытов установил два рекорда России. Фото

13 октября 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Спортсмен победил в весовой категории 89 килограммов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спортсмен из Шадринска Курганской области Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России в селе Сукко Краснодарского края, сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона. «Победу в весовой категории 89 килограммов одержал Михаил Подкорытов. Также Михаил установил два рекорда России среди юниоров в толчке — 195 килограммов и 355 килограммов в сумме. Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Дитяткина!» — сообщили в telegram-канале управления. Сообщалось, что курганская спортсменка Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она победила в весовой категории до 69 килограммов на Кубке России. Михаил Подкорытов победил в весовой категории 89 килограммов Спорт в Курганской области, telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсмен из Шадринска Курганской области Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России в селе Сукко Краснодарского края, сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона. «Победу в весовой категории 89 килограммов одержал Михаил Подкорытов. Также Михаил установил два рекорда России среди юниоров в толчке — 195 килограммов и 355 килограммов в сумме. Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Дитяткина!» — сообщили в telegram-канале управления. Сообщалось, что курганская спортсменка Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она победила в весовой категории до 69 килограммов на Кубке России.