12 октября 2024
11 октября 2024

Курганский тяжелоатлет Подкорытов установил два рекорда России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Спортсмен победил в весовой категории 89 килограммов Фото:

Спортсмен из Шадринска Курганской области Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России в селе Сукко Краснодарского края, сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона.

«Победу в весовой категории 89 килограммов одержал Михаил Подкорытов. Также Михаил установил два рекорда России среди юниоров в толчке — 195 килограммов и 355 килограммов в сумме. Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Дитяткина!» — сообщили в telegram-канале управления.

Сообщалось, что курганская спортсменка Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она победила в весовой категории до 69 килограммов на Кубке России.

Михаил Подкорытов победил в весовой категории 89 килограммов
Михаил Подкорытов победил в весовой категории 89 килограммов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмен из Шадринска Курганской области Михаил Подкорытов установил два рекорда среди юниоров в толчке. Он одержал победу в весовой категории 89 килограммов на Первенстве России в селе Сукко Краснодарского края, сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона. «Победу в весовой категории 89 килограммов одержал Михаил Подкорытов. Также Михаил установил два рекорда России среди юниоров в толчке — 195 килограммов и 355 килограммов в сумме. Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Дитяткина!» — сообщили в telegram-канале управления. Сообщалось, что курганская спортсменка Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она победила в весовой категории до 69 килограммов на Кубке России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...