Porsche вдребезги: авторитет попал в жесткое ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

В ДТП на Малышева в Екатеринбурге разбился Porsche

13 октября 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Части Porsche и Hyundai разбросало по улице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга, на улице Малышева, произошла жесткая авария, в результате которой Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. За рулем элитной иномарки, по некоторым данным, мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый). «Погибших нет, но есть пострадавшие. Части машин разбросало по всей улице. За рулем Porsche, говорят, был Фартовый», — рассказал URA.RU читатель. На месте работали полиция и реанимобиль. Также были замечены члены «Добровольной народной дружины (ДНД)». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он отбывал наказание по тяжким статьям, а сейчас проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го. Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Фото: Владислав Панченко © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга, на улице Малышева, произошла жесткая авария, в результате которой Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. За рулем элитной иномарки, по некоторым данным, мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый). «Погибших нет, но есть пострадавшие. Части машин разбросало по всей улице. За рулем Porsche, говорят, был Фартовый», — рассказал URA.RU читатель. На месте работали полиция и реанимобиль. Также были замечены члены «Добровольной народной дружины (ДНД)». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он отбывал наказание по тяжким статьям, а сейчас проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го.