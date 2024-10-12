12 октября 2024

Porsche вдребезги: авторитет попал в жесткое ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

В ДТП на Малышева в Екатеринбурге разбился Porsche
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, порше, porshe, дтп, авария
Части Porsche и Hyundai разбросало по улице (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга, на улице Малышева, произошла жесткая авария, в результате которой Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. За рулем элитной иномарки, по некоторым данным, мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый).

«Погибших нет, но есть пострадавшие. Части машин разбросало по всей улице. За рулем Porsche, говорят, был Фартовый», — рассказал URA.RU читатель. На месте работали полиция и реанимобиль. Также были замечены члены «Добровольной народной дружины (ДНД)».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он отбывал наказание по тяжким статьям, а сейчас проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го.

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В центре Екатеринбурга, на улице Малышева, произошла жесткая авария, в результате которой Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. За рулем элитной иномарки, по некоторым данным, мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый). «Погибших нет, но есть пострадавшие. Части машин разбросало по всей улице. За рулем Porsche, говорят, был Фартовый», — рассказал URA.RU читатель. На месте работали полиция и реанимобиль. Также были замечены члены «Добровольной народной дружины (ДНД)». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он отбывал наказание по тяжким статьям, а сейчас проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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